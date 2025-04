Campagna Ail 'Un uovo per la vita': sostieni la ricerca sui tumori del sangue

La campagna dell’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (Ail) ’Un uovo per la vita’ è pronta a partire anche quest’anno. Domani, sabato e domenica, in tutti i comuni della provincia sarà possibile acquistare un uovo di Pasqua contribuendo, in questo modo, alla ricerca. Il ricavato sarà infatti destinato a giovani medici e ricercatori che studiano queste gravi patologie per trovarne una cura.

Il presidente provinciale dell’Ail, Ezio Szorenyi, nefrologo, internista e tossicologo, spiega: "La manifestazione, giunta alla 32ª edizione, ha permesso in tanti anni di sostenere e mettere in campo importanti progetti di ricerca scientifica e assistenza, e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi ottenuti nel trattamento dei tumori del sangue; oggi il 70% dei malati guarisce o cronicizza la malattia". L’Ail supporta, a livello nazionale, oltre 140 studi scientifici, finanziando borse studio e supportando i centri ematologici per favorire un’assistenza migliore ai pazienti in tutta Italia. "Per questo – aggiunge Szorenyi – l’iniziatova delle uova Ail non è solo un simbolo pasquale ma un gesto di solidarietà che offre speranza e futuro a chi affronta un tumore del sangue".

Ma ecco le sedi e il calendario per offrire una donazione all’Ail e comprare l’uovo di Pasqua dell’associazione. L’esercito dei volontari è pronto, con grande impegno ed entusiasmo, è pronto ad entrare in azione. A Massa postazioni davanti al teatro Guglielmi, da domani a domenica, dalle 9 alle 19 (in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’uscita sarà posticipata a venerdì 11), davanti al Noa domani e venerdì 11 dalle 9 alle 13, davanti alla chiesa di San Pio X domenica 6 aprile dalle 9 alle 13. A Marina di Massa, presso la chiesa Servi di Maria e la chiesa di San Giuseppe di via Pisa, domenica 6 aprile dalle 8.30 alle 13. A Marina di Carrara, Ail sarà presente dalle 9,30 alle 13 davanti alla chiesa della Sacra Famiglia in piazza Menconi.

Per quanto riguarda la Lunigiana, le uova dell’Ail si potranno acquistare ad Aulla, in occasione del mercato settimanale, in piazza Craxi, sabato 5 aprile, dalle 9 alle 13. A Pontremoli, in piazza della Repubblica, sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 9 alle 19. A Bagnone, in piazza Roma, sabato 5 e domenica 6 aprile dalle 9 alle 19. A Fivizzano, in piazza Medicea, sabato 5 e domenica 6 aprile sempre dalle 9 alle 19.

Emma Traversi