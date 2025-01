Cambio ai vigili urbani. Nuovo incarico per Vitali

Si annuncia un cambio al vertice della Polizia municipale di Massa. Con ogni probabilità Giuliano Vitali lascerà il comando per proseguire la sua carriera altrove. Si parla di un importante incarico a Roma. Manca ancora l’ufficialità, ma tutto lascia prevedere che dal marzo prossimo i vigili urbani di Massa avranno un nuovo comandante. E qui si fa il nome di Emanuele Moretti, spezzino, dirigente a Roma della Polizia locale dal 2017 dopo le esperienze maturate a Casalecchio di Reno, Carrara e La Spezia. Moretti, laureato in giurisprudenza a Pisa, è al centro tra l’altro di una lunga vertenza con il Comune di Spezia. Non ha mai nascosto il suo desiderio di riavvicinarsi a casa.

Ma torniamo a Vitali. Il comandante dei vigili di Massa, 46 anni, era arrivato vincendo il concorso il 30 dicembre 2021. Originario di Ciserano (Bergamo), è stato in precedenza comandante dell’Unione dei Comuni ‘Insieme sul Serio’, ex Consorzio Valseriana, incarico a cui è arrivato come comandante della polizia locale di Albino, ruolo che ha mantenuto diventando in pratica capo di entrambe le Polizie comunali. In precedenza, era stato comandante a Ponte San Pietro e prima ancora a Zingonia. A Massa si è subito distinto, con varie iniziative e in diverse operazioni, facendosi ben volere dai suoi agenti. Ottima anche l’intesa con l’amministrazione Persiani. A questi proposito, il sindaco nel settembre scorso gli ha dato mandato di studiare proposte e soluzioni, da condividere con la giunta, per arrivare a una nuova definizione per la gestione della viabilità e del traffico cittadino. Un piano, questo, sempre più necessario per la città.

L’ultimo atto come comandante della Polizia municipale di Massa dovrebbe essere – il condizionale è dobbligo – la cerimonia per la festa di San Sebastiano, il 20 gennaio, patrono dei vigili urbani. Un appuntamento sempre molto sentito da tutto il comando. Sulla probabile sua partenza, Vitali, interpellato dal nostro giornale, non ha confermato né smentito la notizia.