Cambiamenti nella raccolta rifiuti durante le feste

Durante le feste cambiano i giorni di raccolta rifiuti. Per Bagnone, Casola, Fivizzano, Pontremoli e Villafranca le raccolte previste da calendario per lunedì 1 gennaio verranno anticipate a domenica 31 dicembre, stessi orari. Per Aulla frazioni, Comano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Pontremoli, Podenzana e Zeri le raccolte previste per martedì 2 gennaio saranno posticipate al pomeriggio, in orario 12-18; per Aulla il passaggio dell’ecomobile previsto per lunedì 1 gennaio sarà anticipato a domenica 31 dicembre. E il Centro di raccolta a Boceda di Mulazzo lunedì 1 gennaio sarà chiuso.