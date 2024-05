Cambia la piazza del pontile. Via libera al progetto di Lera

Via libera dagli uffici tecnici del Comune di Massa al restyling della piazza di fronte al pontile di Marina di Massa, quella con l’ormai famosa fontana ‘nera’ (nella foto) che tanto ha fatto discutere: è stato approvato il progetto ora in fase esecutiva elaborato dall’architetto Tiziano Lera che prevede delle opere di completamento per una spesa di 200mila euro circa. Interventi che andranno ad ammorbidire l’impatto visivo della piazza e della fontana creando in particolare attorno a questa una ‘sagoma’ di contenimento di fiori dalle fattezze di una tartaruga marina diretta verso la spiaggia, che è poi una delle novità che emergono dalle tavole del progetto esecutivo. Inoltre sarà creata una nuova rosa dei venti. L’obiettivo dell’architetto Lera è quello di trasformare questa piazza in un luogo dove si integrano in un paesaggio unico le arti, la poesia e la cultura di Massa. Nello specifico le attuali aiuole manterranno il loro profilo, venendo contornate da un nuovo bordo rialzato in calcare cavernoso, pietra dal colore sabbia/beige. Saranno inoltre inserite nuove piante esotiche, tra le quali jacaranda, dracaena draco e cyras ed altre essenze autoctone, quali biancospino, albero di giuda e corbezzolo; i nuovi parterre verdi saranno in parte tappezzati con rosmarino repente. L’aiuola intorno alla fontana sarà piantumata con gazanie e mesembriantemi che, in quanto sempreverdi, creeranno delle zone a fioritura stagionale. Le attuali panchine in marmo vicino alle aiuole saranno rimosse e saranno sostituite con nuove panchine caratterizzate da sedute e schienali in bucce di marmo bianco locale e, specificamente, sugli schienali saranno incise poesia dedicate a Massa ed al mare. Verso il pontile , sui due lati obliqui saranno realizzate panchine di altro tipo, con lo schienale in tondi di acciaio Inox, modellati secondo un disegno naturalistico mimando l’andamento delle onde del mare. Di fronte alle zone di sosta saranno posizionate le grandi sculture in marmo che ad oggi si trovano sulla passeggiata. Sarà inoltre posizionata a pavimento nel centro della piazza una Rosa dei Venti, realizzata con la tecnica dell’intarsio, con l’utilizzo di marmi di varia qualità. A conclusione della parte verso mare saranno realizzate nuove aiuole basse circondate dallo stesso bordo in calcare cavernoso, contenenti fioriture analoghe a quelle circostanti la fontana. Saranno inoltre posizionati orci in cotto contenenti una cycas.