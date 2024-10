Calendario, opuscolo e concerto. La mostra sulla Vandelli si allarga

Prosegue con successo la mostra ’Com’era la via Vandelli. Da Passo Tambura a Resceto’ inaugurata il 15 ottobre a Palazzo Ducale nel Salone degli Specchi. Una data non casuale che riporta al 15 ottobre 1750 quando il duca di Modena, Francesco III d’Este, dichiarò la strada percorribile. La mostra è stata visitata in questi giorni da diverse scolaresche e gli organizzatori si rendono disponibili ad accompagnare gruppi di studenti anche in orari in cui la mostra sarebbe chiusa. A corollario, sono stati messi in programma eventi collaterali: il calendario del Parco, un opuscolo e un concerto di musica classica (oggi) con l’obiettivo di rilanciare l’attenzione attorno al progetto via Vandelli. Insomma, la mostra diventerà anche calendario grazie al Parco delle Apuane che ogni anno stampa un calendario per valorizzare le storie, la storia, gli uomini, i mestieri e tutte le ricchezze dell’area protetta.

Grazie al contributo della Regione Toscana è stato stampato l’opuscolo ’Immagini per una Storia-La Via Vandelli un progetto del Settecento’ che riprende, sia l’opuscolo che venne presentato nell’estate del 1983 a Resceto e che comprendeva un testo storico scritto da Maria Grazia Armanini (anche in lingua inglese e francese) e diverse foto in bianco e nero del fotografo Salvatore Mazza; sia, in parte, il primo dei vari opuscoli scritti dopo il recupero della Via e cioè a partire dal 1994. Su questa seconda tranche verrà organizzata una nuova mostra che sarà arricchita da iniziative che riportano all’epoca, quando ancora era attivo il Quartiere Zona Montana e fervida era l’attività di volontari, associazioni naturalistiche e vari enti, a partire dal Parco delle Apuane e dal Comune di Massa. Appuntamento da non perdere, oggi alle ore 17,30, a Palazzo Ducale per il concerto di musica classica della pianista Lisa Pastine, artista che ha al suo attivo numerosi riconoscimenti.

La mostra, che gode del patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Massa, rimarrà aperta fino al 30 ottobre tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19; il sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12,30.

Angela Maria Fruzzetti