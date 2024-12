Calendario della solidarietà 2025: anziani attori reinterpretano film iconici

Una mescolanza di emozioni e sensazioni uniche: il calendario, oltre ad essere un valore aggiunto per le attività ricreative che si fanno all’interno della struttura, è anche un modo per far sentire i nostri anziani ancora più vivi.

Elisa Nardini, titolare della “Casa famiglia per anziani e adulti inabili Ruggeri Maria” a Monti nel Comune di Licciana Nardi, per il quinto anno lancia il calendario della solidarietà. "Dal 2020 – spiega Elisa –, con il prezioso aiuto dell’amica Matilde Linari, facciamo un calendario tematico il cui ricavato viene devoluto ad associazioni del territorio: quest’anno andrà ad AmatAfrica Onlus."

Dal calendario dei mestieri, allo sport, a favole e ritratti: Elisa propone ogni anno un tema diverso e per il 2025 la scelta è ricaduta sui film. Gli arzilli anziani della struttura che si sono prestati a posare per il servizio fotografico di Massimo Pasquali si sono trasformati in attori per reinterpretare note pellicole cinematografiche e televisive.

"E’ sempre un piacere lavorare con loro – dice Pasquali –, sia con gli ospiti, che con Elisa e gli operatori della struttura. Gli ‘attori’ ormai mi conoscono e quando mi vedono, capiscono che è tempo di fiction e di svago, tutti pronti a dare il meglio di loro."

Nelle foto ci sono l’allegro ‘piccolo diavolo’ nei panni di Benigni che incede dal portone della chiesa di S. Maria Assunta di Monti sotto lo sguardo incredulo dei presenti; raggianti nonnine impellicciate sulla neve che brindano, mentre il brioso ospite storico Claudio, con occhiali specchiati e cappello scamosciato di lana, alza la bottiglia reggendo gli sci con l’altra mano. E poi la nonnina in vestaglia terrorizzata dalla lama del coltello di “Psycho”; la coppia sul trattore con vanga e forca nel “Ragazzo di campagna”, due attempati fidanzatini sullo sfondo dorato delle Apuane e... molto altro.

Dodici scatti per ogni mese ritraggono i protagonisti nelle straordinarie vesti degli attori di celebri film: La famiglia Addams, Psycho, Shining, Colazione da Tiffany, Via col Vento, Dirty Dancing, Un americano a Roma, Ghost, Piccolo Diavolo, Il ragazzo di campagna, Thelma & Louise, Vacanze di Natale.

"Anche solo portarli fuori in un campo all’aria aperta, sulla neve, in chiesa per scattare foto è per loro un momento importante – spiega Elisa –: vediamo stupore e gioia nei loro occhi, e l’entusiasmo lo esprimono. Questo è l’obiettivo primario, almeno per me: farli stare bene, aggiungendo le uscite a tutto il resto che facciamo ogni giorno nella struttura."

Il calendario può essere acquistato contattando Elisa al n. 3278166945.

Michela Carlotti