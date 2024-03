Calcio per il “Fiocchetto lilla“. Sfida tra 60 atleti al Del Freo

Dall’anoressia alla bulimia e gli altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Ieri si è celebrata la giornata nazionale del Fiocchetto lilla: i disturbi dell’alimentazione rappresentano una problematica di sanità pubblica di crescente rilievo anche alla luce dei recenti dati epidemiologici. Un notevole abbassamento dell’età di esordio dei disturbi con un elevato rischio di danni permanenti per la salute. Anche il mondo dello sport si mobilita, così sul campo di calcio ‘Del Freo’ di Montignoso giovedì si è tenuta un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione su questi disturbi con un quadrangolare che ha visto la categoria 2013 – circa 60 atleti – sfidarsi in nome del Fiocchetto lilla. Quattro squadre: Lucchese contro Montignoso rosso e Montignoso blu contro Spezia.

Gli atleti hanno indossato il fiocco lilla e lo faranno anche durante la prossima partita di campionato. L’associazione sportiva Montignoso ha comunicato che l’incasso della giornata sarà devoluto all’associazione ‘Così come sei’ che si occupa di problemi dell’alimentazione. "Il fiocco lilla è simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, serve a diffondere la consapevolezza che queste patologie si possono curare - spiegano i promotori della giornata - E’ simbolo di aggregazione per chi troppo tempo ha vissuto nell’isolamento imposto dalla malattia, per radunare in un unico coro le voci di chi ha vinto, di chi testimonia con la propria storia di vita che guarire è possibile. Il fiocco lilla è simbolo di rispetto verso chi soffre, per supportare le famiglie e chi giorno dopo giorno continua con coraggio a lottare per la vita con tutte le proprie forze per riconquistare la libertà di essere se stessi senza arrendersi. Simbolo di speranza per chi per troppo tempo è rimasto costretto in silenzio e in solitudine dalla sofferenza, per restituire voce e dignità a chi pensava di averle per sempre perdute. Il fiocco lilla serve per non dimenticare chi ce l’ha fatta, serve a costruire una nuova cultura fondata sull’ascolto che abbatte il muro dei pregiudizi per lasciare spazio alla forza della condivisione".