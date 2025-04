Cala il sipario agli ’Animosi’, con ’La ferocia’ di Nicola Lagioia

Con lo spettacolo ‘La ferocia’ di Michele Altamura, in programma per venerdì alle 21, cala il sipario sulla stagione del teatro degli Animosi. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia, edito da Einaudi e vincitore nel 2015 del premio Strega e del premio Mondello, lo spettacolo mette in scena il trionfo e la rovina dell’Occidente. E lo fa raccontando la storia della famiglia Salvemini, una saga in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli. In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina nel centro di una strada provinciale. È nuda e ricoperta di sangue. Quando, poche ore dopo, verrà ritrovata morta, si scopre essere la prima figlia della più influente famiglia di costruttori. Per tutti è un suicidio. Ma le cose sono davvero andate così? Vittorio Salvemini è venuto dal nulla e vuole tutto.

Costruttore pugliese arrivato a Bari poco più che trentenne, dagli anni ‘70 ha inanellato una serie di successi che l’hanno portato a essere proprietario di cantieri edili su cui non tramonta mai il sole, da Bari a Phuket, passando per Parigi e Istanbul. Solo le contraddizioni di qualunque ascesa sfrenata riusciranno a mandare in frantumi le sue sicurezze. A queste è legata la morte della figlia Clara. Lo spettacolo ideato da ‘Vicoquartomazzini’ per la regia Michele Altamura e Gabriele Paolocà, con adattamento del testo di Linda Dalisi, porta in scena Marco Morellini, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Gaetano Colella, Enrico Casale, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti. Si tratta di una coproduzione Scarti – Centro di Produzione teatrale d’Innovazione, Elsinor, Romaeuropa Festival, Lac – Lugano arte e cultura, teatri di Bari, teatro di Genova. I biglietti costano 15 euro l’intero e 10 il ridotto. Per acquistarli la biglietteria del teatro sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30, venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21.