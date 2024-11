Cacio e pepe?. Non solo lo spaghetto

L’Osteria della Bietola è gestita da Sara Fontanesi, ha rilevato il locale storico in centro da un paio d’anni. "E’ stata un’attività intensa – spiega – dopo un inizio in sordina abbiamo fatto grandi passi, anche grazie a critiche costruttive. Ed ora la clientela torna volentieri ed è contenta". Presenterà una ricetta del testarolo cacio e pepe, oltre naturalmente a quella tradizionale col pesto. " E’ un ‘idea nata da un errore in cucina. Stavo preparando i testaroli per me e sbadatamente ho messo il pepe al posto del parmigiano. Dopo averli assaggiati ho deciso che il gusto era buono e meritevole di arrivare in tavola altre volte".