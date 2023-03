Buyer ed espositori uniti in 600 incontri

Buono il successo di Seatec e Compotec Marine, che si sono concluse con un apprezzamento generale da parte di espositori e visitatori. I due eventi sono stati organizzati quest’anno nel quadro della prima edizione della ‘Tuscany Yachting Week’, evento che congiunge le due mostre di Carrarafiere con Yare, (Yachting Aftersales and Refit Experience), l’appuntamento yachting internazionale dedicato al refit e all’aftersales del comparto superyacht, organizzato da Navigo, il centro servizi di Viareggio per l’innovazione e lo sviluppo della nautica.

Più di 40 aziende con oltre 60 incontri hanno potuto godere dell’opportunità fornita da Seatec-Compotec Marine di arricchire la propria presenza in fiera con incontri strutturati con buyer internazionali provenienti da 14 Paesi: Argentina, Brasile, Canada, Croazia, Egitto, Israele, Polonia, Svezia, Taiwan, Tunisia, Turchia, UK, Ungheria USA. Gli incontri, svolti sia in presenza che online, hanno evidenziato ottime prospettive di business da entrambe le parti. Nel quadro della Tuscany Yachting Week, in stretta sinergia tra Seatec-Compotec Marine e Yare, è stato organizzato un Gala Dinner con 450 partecipanti: espositori di Seatec-Compotec Marine, comandanti e aziende di Yare, la delegazione di buyer internazionali coordinata e promossa da Ice Agenzia, autorità della Regione e del territorio. Nella suggestiva sede dell’azienda Marmicarrara, con la collaborazione di Franchi Umberto Marmi e Il Fiorino a Carrara Avenza e alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la serata – oltre a contribuire al networking tra i partecipanti delle due manifestazioni della Tuscany Yachting Week – è stata un’occasione per una promozione extra settore grazie alla collaborazione di Toscana Promozione Turistica e al sostegno della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Sono transitati a Seatec-Compotec Marine tra i numerosi visitatori, architetti, designer, tecnici, broker, surveyor, dealer, studenti e docenti delle Università del settore, i rappresentanti dei seguenti cantieri: Amico &Co, Azimut, Baglietto, Benetti, Bluegame, Cantiere delle Marche, Cantieri di Pisa, Centounonavi, Effebi, Fabiani Yacht, Ferretti Yachts, Fincantieri, Floating Life International, Heesen Yachts, Intermarine, Next Yacht Group, Overmarine, Sanlorenzo, Seven Stars Shipyard, The Italian Sea Group, Valdettaro Shipyard, Vismara Marine.