Buona partenza di ’Oscillazioni’ Nuove performance in cortile Il sindaco Ferri sprona i visitatori

di Natalino Benacci

Musica, arte e spettacoli. Ma anche reading,danza, proiezioni e fotografia. Sono 17 le mostre e 13 le performance della seconda edizione di "Oscillazioni", progetto di arte contemporanea che anima le vie, le ville e le piazze da sabato scorso sino al 12 agosto. Evento nato da un’idea dell’artista Gianni Neri e realizzato da Comune di Pontremoli, Fondazione Carispezia, Lunicafoto e Nogallery con lo scopo di promuovere il linguaggio visivo spalancando porte e spazi dove il pubblico non è mai entrato, ma che offrono anche una vista mozzafiato sulla città. Diventeranno itinerari stabili per piccoli gruppi con guide. E’ questo l’obiettivo di "Oscillazioni": costruire percorso ed esperienze che accompagnino la visita alle collezioni.

"E offrire quell’occasione in più che spinga i visitatori a venire o tornare - dice il sindaco Jacopo Ferri che sabato scorso ha inaugurato la rassegna con Eugenio Donadel -. Contenuti nuovi fanno conoscere meglio i contenitori". " Oscillazioni" propone oltre alle mostre d’arte anche performance che sottolineano la narrazione del patrimonio e dell’ambiente naturale mediata dall’arte contemporanea, determinando nuove consapevolezze. Progetti artistici volutamente creati per interagire con le piazze e i cortili dei palazzi storici, ma anche con punti di interesse più segreti della Pontremoli antica. Un modo per permettere a cittadini e visitatori di avvicinarsi all’arte contemporanea rileggendo la città attraverso uno sguardo inedito: l’arte a cielo aperto. Le mostre sono le seguenti; Gianni Neri (Largo Don Spinetti Porta Parma), Emanuele De Reggi (Piazze San Geminiano,Sommoborgo,Duomo), Nicoletta Gemignani (Nögallery,Via Garibaldi), Roberto Mora (Vicolo Pier Francesco Noceti), Matteo Baroni,Paolo La Motta, Caterina Ruysch Voltolini,Andrea Valenti, presso la Sala dei Sindaci all’interno del Palazzo Comunale "Il ritratto del colonnello Arese Lucini in carcere" di Francesco Hayez (orari: 10-13;17-19 - alla biglietteria del Punto di informazione); Spazio Arte Alessandra Negrato, Clara Luminoso, Mauro Darchi ( Vicolo degli Armani; orari: mercoled’ 10.30-13; venerdì,sabato e domenica 10.30-13; 17-19.30). Numerosi gli appuntamenti ina calendario: incontri, mostre e proiezioni, che si alterneranno per tutta la manifestazione e che prenderanno vita in alcuni angoli, palazzi, cortili, tra i più suggestivi del territorio con nomi e collaborazioni altisonanti, che permetteranno a Pontremoli di immergersi in un’atmosfera insolita, unica. Le performance proseguono oggi alle 19 nel cortile di Palazzo Noceti in Via Cavour con l’esibizione artistica "Una Luce" di Marco Nereo Rotelli; domenica 6 agosto al Cinema Manzoni Film proiezione del film "I said so little" di Lydzia Azario; lunedì 7 agosto alle 21al Cinema Manzoni film "Tre donne di Sylvia Plath" opera di Bruno Bigoni e Francesca Lolli con Giulia Battisti, Chiara Buono, Davide Sangiovanni, Alice Spito e con Adriano Baiocco, Francesca Sebastiani; venerdì 11 agosto alle 22 incontro con l’artista Roberto Rup Paolini; sabato 12 agosto alle 18 nel Cortile di Palazzo Dosi Magnavacca "Tra quadri e quiproquo" di e con Beatrice Schiros e Gabriele Tesauri.