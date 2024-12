Bullismo alla scuola Paolo Ferrari? Il dirigente respinge le accuse come infondate

Bullismo alla scuola media Paolo Ferrari? Il dirigente, Marco Battella, respinge qualsiasi illazione. "Tutto ciò è infondato e convocherò chi ha sparso questa notizia perché ha agito male. Inoltre è una falsità dire che noi sappiamo e che non facciamo niente. Qualora avesse saputo cose sul comportamento di alcuni ragazzi avrebbe dovuto presentarsi da noi ed esporre eventuali problematiche. La cosa è passata anche in un post su Facebook che l’autore, attraverso la sua compagna, è stato invitato a rimuovere. Noi stiamo procedendo con Fb chiedendone la rimozione in quanto è una notizia falsa. Poi farò riferimento alla Polizia postale".

La stessa mail che l’autore ha inviato alla scuola è stata diffusa anche alla stampa: "Si descrivono ipotetici casi di bullismo di cui non siamo a conoscenza – aggiunge il dottor Battella –. La cosa è avvenuta durante una lezione pomeridiana di chimica con ben quattro docenti presenti che non si sono accorti di nulla. Forse si sono detti una sciocchezza tra ragazzi di terza e di prima, una roba che rientra nelle dinamiche. I ragazzi sono stati ripresi, ma non c’erano gli estremi per andare a un rapporto disciplinare. Cose banali, probabilmente ingigantite dal racconto di alcuni genitori. E’ tutto infondato. Noi ci occupiamo di educazione ed è grave questa accusa".

"La nostra scuola – continua il dirigente scolastico – fa parte di una rete regionale con tutte le Asl attiva per la promozione della salute come benessere per tutti. Abbiamo un protocollo molto rigoroso per la gestione dei casi che prevede, in caso di segnalazione, un rapido intervento. Quella mail afferma cose false. In classe non c’è traccia dell’accaduto e nessun docente ha fatto un rapporto. La nostra non è una scuola che lascia passare comportamenti illeciti in generale ed è molto attenta sul regolamento di disciplina. Inoltre è la scuola più grande di Massa con 910 alunni e un motivo ci sarà, molto accogliente e cresciuta nel tempo. Ognuno dei nostri plessi ha due o tre docenti che fanno parte del pool bullismo e cyber bullismo e sanno esattamente come si applica il documento che abbiamo agli atti. Siamo professionisti dell’educazione e questa accusa è molto grave".

Il dirigente, inoltre, informa che l’attività di prevenzione e di educazione al rispetto degli altri in tutti i sensi è molto attiva: "Abbiamo collaborazioni annuali con la Polizia postale per l’uso consapevole della rete; con i carabinieri con cui siamo in ottimi rapporti con lezioni in classe di vari fronti. Possono capitare scaramucce e litigi, dinamiche normali in quella fascia d’età". E si domanda: "Come mai saltano fuori queste pseudo notizie quando siamo vicini alle iscrizioni? Noi siamo tranquilli, Massa 3 non ha problemi. I nostri, sono tutti bravi ragazzi".

Il dirigente ha convocato una riunione straordinaria di tutto il personale che opera alla Paolo Ferrari: "Ci siamo sentiti ingiustamente tirati in ballo su un problema che è al centro della nostra attenzione. Detto questo, è chiaro che dobbiamo sempre stare in allerta".