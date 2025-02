Brutta batosta per il Cisa Pontremolese che si consola con la convocazione di Bola

Prima la notizia, poi il commento alla pesante sconfitta della Cisa Pontremolese sul parquet livornese del Chimenti per 79 a 40. Giulia Bola, capitano della squadra U17 femminile della Pontremolese è stata convocata dal selezionatore Andrea Capobianco, allenatore della nazionale italiana, per martedì 11 febbraio a Piombino per prove tecniche in proiezione rappresentativa. Soddisfazione negli ambienti gialloblù del sottocanestro femminile un riconoscimento che premia l’impegno finora profuso dalla giovane promessa pontremolese.

Ecco cosa succede quando le stelle labroniche della Polisportiva Chimenti si mettono a brillare come sanno: un uragano ha spazzato via la fragile navicella della Cisa Pontremolese. Il quintetto di Livorno che staziona nei piani nobili della classifica del campionato regionale Toscano divisione 2 – DR2, fin dalle prime battute ha dato l’impressione che per la squadra della Cisa non ci sarebbe stato nulla, o che comunque molto poco.

Fra Livorno e Pontremolese la differenza sì è vista, se poi la prima cattura quasi tutti i rimbalzi e fa scattare il suo micidiale contropiede, può anche accadere che i gialloblù si prendano una di quelle micidiali imbarcate difficili da dimenticare. Pontremolesi, tutto sommato, solo nei primi dieci minuti hanno saputo reggere il confronto, finendo il quarto leggermente dietro (21-14). Il "drama", però, si è consumato nei parziali successivi, in cui i lunigianesi sono sprofondati ed i livornesi hanno banchettato nella metà campo offensiva, annullando completamente la reazione ospite tra le urla e gli incitamenti del pubblico che, dalle tribune, ha assistito ad un trionfo dei beniamini locali.

Pontremolese: Adamo 2, Rocchi 10, Longinotti, Bardi 8, Morillo 14, Ulivi, Mazzetti 2, Montano 2, Coduri, Reggiani 2. All. Pedrini. Arbitri: Staglianò Lorenzo e Deliallisi Matias. Parziali: (21-14; 20-10; 16-12; 22-4).

Ebal.