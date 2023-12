Brilla l’albero delle associazioni. Messaggio di unità sotto le feste

Successo della quinta edizione ’Uniti accendiamo l’albero’, che ha messo insieme una cinquantina di associazioni. Nonostante il maltempo, nel giorno dell’Immacolata Concezione, nel cortile di Palazzo Ducale è stato acceso un grosso abete di oltre 4 metri d’altezza, che ha accolto gli addobbi di tutte le associazioni raffigurati in palle colorate, quadrati plastificati o altre forme recanti il nome dell’associazione e il Comune di appartenenza. Soddisfatta l’ideatrice del progetto, Laura Lucchini, presidente di Diversamente Splendidi: "Ringrazio la Provincia che ha ben accolto l’iniziativa – osserva – coinvolgendo anche i Comuni della Lunigiana. Siamo arrivati alla quinta edizione ed è sempre un crescendo di successo. Chiaramente, l’obiettivo di base, che ha stimolato questo progetto, è proprio la sinergia, la capacità di lavorare tutti insieme per un obiettivo. E l’albero delle associazioni è un ottimo risultato". Presente anche Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, il quale ha decorato l’albero con il gagliardetto simbolo della provincia, congratulandosi con Laura Lucchini e tutte le associazioni presenti.

Hanno portato il saluto il consigliere comunale, Daniele Tarantino, per l’associazione Insieme, Mariagiovanna Guerra in rappresentanza della Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets e Antica Massa Cybea. L’albero delle associazioni accompagnerà tutte le festività di questo 2023 fino al giorno dell’Epifania. L’evento è stato accompagnato e arricchito da performance con Ensamble in Jazz del liceo musicale Palma, la compagnia teatrale ’Il Convento’ e il coro del convento di Santa Cecilia della Zecca. "Ringrazio il professor Gigi Pellegrini e Anna Maria Mosti – aggiunge Laura Lucchini – per il loro grande contributo. Un grazie anche ai ragazzi del liceo musicale Palma e alla Provincia di Massa Carrara nonché a tutte le associazioni e alle persone che hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento".

L’albero delle associazioni risale al 2017 con la nascita di Diversamente Splendidi. Poi la pandemia ha frenato il progetto per due anni e quest’ anno è ripartito con una brillante edizione condotta da Selenia Erye, mettendo insieme arte, musica e teatro. A sostenere l’evento si sono unite le associazioni Insieme e Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets conferendo all’evento non solo un’aria di rinnovamento ma anche sinergia e collaborazione. Per Ensemble in jazz del liceo musicale Palma, diretto dal prof. Gigi Pellegrini: sassofoni Yassin El Yazizi, Lorenzo Pinarelli, Federico Monaco, Giovanni Palandri; voce Alice Pellegrini; violoncello Adele Perolari; batteria Michael Di Claudio; Basso prof. Pietro Bertilorenzi. Per la compagnia teatrale ’El Convento’: Irene Baruffetti, Barbara Bassi, Silvia Alessandrini, Claudia Chesi, Maria Luisa Fornesi, Lucia Bigini, Anna Maria Mosti (che è anche direttrice artistica), Cinzia Carrieri, Paola Bertuccelli, Anna Pacchiani, Maria Belardo, Tatiana Fazzi. Frate: Michele Rugani; madre superiora Marisa Rubini, papa Francesco Racanati.

Angela Maria Fruzzetti