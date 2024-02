"Botteghe della Salute in Lunigiana: servizi digitali e supporto per i cittadini, un'iniziativa regionale per l'accesso facilitato alla sanità e ai servizi sociali"

Hanno riaperto le Botteghe della salute in Lunigiana, sportelli multifunzionali gratuiti, riconoscibile e di facile accesso per tutti. I servizi digitali offerti, connessi alla tessera sanitaria, sono i seguenti: attivazione della tessera sanitaria elettronica, mediante il rilascio del PIN, che consente l’accesso ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale e dalla Pubblica Amministrazione rilascio di un nuovo pin, qualora si sia smarrito o dimenticato il precedente. Poi sarà possibile consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedendo alle informazioni e ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale della Toscana. Poi stampa e ritiro dei referti medici, consultazione e modifica fascia di reddito per esenzioni ticket, cambio di medico, la stampa libretto vaccinale.

I Comuni coinvolti sono Bagnone, Comano, Fosdinovo, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli e Tresana, dove sono arrivati gli operatori. A Barbarasco di Tresana sono al distretto, come a Fosdinovo; a Pontremoli al Punto info; a Bagnone, Podenzana e Comano in Municipio. Oltre ai servizi digitali di carattere sanitario, le Botteghe della Salute offrono anche supporto all’attivazione dell’identità digitale (Spid), supporto per il portale Autolinee Toscane e l’attivazione di abbonamenti elettronici, per il portale Open Toscana/Fascicolo Pagamenti online.

Lavorano nelle ‘Botteghe’ giovani formati e personale qualificato, che forniscono informazioni, orientamento e accompagnamento ai tanti servizi. Rispondono anche telefonicamente e aiutano chi è in difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici ad attivare e utilizzare da casa i servizi sanitari digitali (348/2830445). Le Botteghe sono un’iniziativa di Regione e Anci Toscana per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, sociali e digitali. Prossimi appuntamenti: Barbarasco 5-19 febbraio, 4-18 marzo; Bagnone: 6-20 febbraio, 5-19 marzo; Podenzana 9-23 febbraio, 8-22 marzo; Mulazzo 12-26 febbraio, 11-25 marzo; Pontremoli 13-27 febbraio, 12-26 marzo; Comano 28 febbraio, 27 marzo; Fosdinovo 15-29 febbraio, 14-28 marzo, sempre dalle 9 alle 12. E’ possibile accedere ai servizi anche a chiamata, su appuntamento telefonico o via whastapp al numero 348/2830445.