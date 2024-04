Bosco in fiamme sopra Forno in zona impervia

Dense colonne di fumo si sono alzate ieri dalle montagne alle spalle della città. Un incendio si è sviluppato nei boschi in località Vettolina sulle Alpi Apuane, zona di Forno (Forcella di Porta) e ha reso necessario l’intervento degli elicotteri. Forse il caldo fuori stagione ha favorito la propagazione delle fiamme in una zona particolarmente impervia, dove non era possibile operare da terra. Un direttore operazioni di Regione Toscana ha coordinato gli sganci di acqua da due elicotteri, mentre squadre antincendio boschivo composte da volontari e operai dell’Unione dei Comuni della Lunigiana cercavano strade di accesso all’area in fiamme. L’incendio ha interessato soprattutto pascoli e cespugli, per raggiungere poi il bosco.