Boom di richieste passaporto, aperture straordinarie in Questura

Aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti in Questura per dare risposta a chi ha bisogno di accelerare i tempi. La prenotazione, infatti, deve avvenire tramite l’agenda on-line sul portale www.passaportonline.poliziadistato.it che ha registrato numerosi accessi di cittadini che chiedono di anticipare la data di presentazione rispetto a quella calendarizzata dal sistema telematico. La Questura ha quindi previsto aperture straordinarie dedicate a a chiunque abbia necessità di anticipare l’acquisizione dell’istanza di passaporto rispetto la data fissata dall’Agenda on-line. L’Ufficio sarà aperto dalle 14.30 alle 17.30 il 21 e il 28 marzo, il 4 e l’11 aprile, solo per le istanze già calendarizzate sull’agenda on-line. E’ necessario avere con sé il modulo precompilato già stampato, allegato all’e-mail di conferma appuntamento, un documento d’ identità valido e una copia, due fotografie recenti formato tessera, il versamento di 42.50 euro su bollettino postale a nome del richiedente anche se minore, un contributo amministrativo per passaporti di 73.50 euro e il precedente passaporto o la denuncia in caso di smarrimento o furto.