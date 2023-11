Bonifiche, cultura e ’Deco’. Arriva la super squadra

Il sindaco si avvarrà di cinque collaboratori volontari che lo aiuteranno ad affrontare temi urgenti e importanti per la città: bonifiche e comunità energetiche, valorizzazione della storia locale e promozione della cultura, valorizzazione di prodotti locali e DeCo, rapporti con associazioni e terzo settore e infine i rapporti con le Gallerie degli Uffizi. Tecnicamente il primo cittadino le definisce ‘collaborazioni a titolo volontario e gratuito’, assegnate tramite apposito decreto firmato nei giorni scorsi, e alla fine diventa una sorta di ‘delega senza portafoglio’, un ampliamento della giunta e dell’organo decisionale amministrativo.

Partiamo dai rapporti con gli Uffizi e il progetto degli Uffizi diffusi che dovrebbe coinvolgere il castello Malaspina, completate le operazioni di federalismo demaniale. A collaborare con il sindaco sarà Thomas Santi Cassani: già militare al servizio del Ministero della Difesa, tecnico di sistemi di combattimento montatore ordigni, è stato fondatore della Maac Marmi, oggi amministrata dalla moglie, che si occupa di progettazione e installazione di rivestimenti in marno lavorando anche con la Galleria degli Uffizi, o privati come Marcelo Vieira da Silva junior e pure Cristiano Ronaldo. E’ stato insignito nel 2008 della medaglia delle Nazioni Unite per i peacekeeper italiani. Alla valorizzazione dei prodotti locali collaborerà Chiara Radicchi, titolare del ristorante Marcoforte di Forte dei Marmi e di Zucchero a Velo, da sempre nel settore del commercio e della ristorazione. Bonifiche e comunità energetiche sono state assegnate a Catia Ricci: avvocata, con master in reati stradali e ambientali. Infine per la memoria e la cultura l’incarico va a Maria Rita Vita: diplomata in ragioneria come perito commerciale a indirizzo ammnistrativo, artista e pittrice dal 2006 e dal 2023 presidente e direttrice artistica della Marguttiana di Forte dei Marmi. Da novembre svolge anche attività nella metalmeccanica in una importante azienda nazionale, impiegata nell’ufficio del personale. Infine Giovanni Salvatori si occuperà di associazioni e terzo settore: vice presidente della pubblica assistenza Croce Azzurra in passato è stato anche fondatore del Consorzio Marmo Apuano e dipendente alle Onoranze funebri Salvatori.