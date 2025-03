Bonifica, prorogata la convenzione

La Regione Toscana e Sogesid hanno prorogato fino alla fine di luglio la convenzione per completare le opere di sistemazione del terrapieno di fronte all’ex Colonia Torino e le indagini propedeutiche alla progettazione dell’intervento di mitigazione e prevenzione della contaminazione nell’area residenziale di viale da Verrazzano a Marina di Carrara. I tempi tecnici che servono anche a dare corso a tutti gli iter burocratici in corso, primo fra tutti la gara di affidamento dei lavori di rimozione dei rifiuti presenti nel terrapieno che deve ancora essere assegnata in via definitiva. D’altronde la precedente convenzione, stipulata a settembre, sarebbe scaduta fra meno di una settimana, l’11 marzo, e serviva appunto un’integrazione operativa che rientra sempre all’interno degli Accordi di Programma per la bonifica delle aree Sin e Sir di Massa Carrara sottoscritti dal 2016 in poi.

Il valore complessivo delle operazioni comprese in questa convenzione, fra terrapieno e viale da Verrazzano, si aggira sul milione di euro: per il terrapieno, in particolare, ricordiamo che per ora la bonifica vera e propria è rinviata ma si tratterà di una messa in sicurezza di emergenza con creazione di una nuova scogliera al piede per proteggere l’area e una copertura provvisoria, tutto per evitare l’ulteriore sfaldamento e dispersione dell’amianto presente, in superficie come in profondità. Il 27 novembre Sogesid ha deciso di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e il 20 gennaio è stata stilata la graduatoria provvisoria sulle offerte presentate a cui è seguita l’aggiudicazione provvisoria il 31 gennaio, non ancora diventata efficace, in attesa dell’esito positivo della verifica dei requisiti. Cosa che comunque dovrebbe avvenire senza troppi intoppi.

Poi la consegna dei cantieri e l’inizio dei lavori che dovrebbero durare in tutto 70 giorni: c’è insomma una buona probabilità che siano conclusi entro l’estate o, comunque, entro la fine di luglio. Entro tale data dovranno essere anche completate le indagini propedeutiche alla progettazione dell’intervento di mitigazione e prevenzione della contaminazione Area residenziale Viale da Verrazzano.

Il 16 gennaio, inoltre, Sogesid aveva già dato il via alle attività per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda soggiacenti alle aree Sin e Sir di Massa e Carrara, con l’esecuzione delle indagini integrative propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva, nell’ambito di un appalto integrato, con la Società Atp srl come capogruppo mandataria di un’associazione di imprese che comprende HTR Bonifiche srl, Ecofast Sistema srl e Seipa Srl.