Body painting per conoscersi. Dopo il laboratorio estivo la mostra allo Sgabeus bistrot

Esplorare la connessione interiore tra individui. Un concetto legato all’arte e alla terapia del colore: discipline che utilizzano l’espressione artistica e le proprietà psicologiche dei colori per facilitare la comprensione interiore. Introspezioni che andranno in scena venerdì allo Sgabeus Bistrot in viale Colombo nella mostra d’arte ‘Percorsi sensoriali’ dell’associazione ‘Art Hub’, in un evento che è risultato del workshop estivo di pittura emozionale guidato dal maestro Alessio Bonini sulla spiaggia della Fossa Maestra. Il workshop ha offerto ai partecipanti un percorso di esplorazione delle proprie emozioni attraverso l’arte. Suddiviso in quattro lezioni ha integrato tecniche di action painting e dripping, favorendo una connessione con le emozioni tramite stimolazioni sensoriali come suoni e profumi. Ogni partecipante ha avuto l’opportunità di sviluppare un metalinguaggio artistico ed esprimere il proprio ‘io’. La mostra rappresenterà una celebrazione delle opere realizzate dai partecipanti del workshop, offrendo al pubblico una rara occasione di vedere e sperimentare queste creazioni uniche. La serata sarà arricchita da una performance artistica dal vivo di Alessio Bonini insieme a Manuel Gerardi, che eseguiranno un’opera di action painting in diretta. Lo Sgabeus Bistrot, che ha ospitato i partecipanti durante l’estate, si è rivelato partner essenziale per il successo del workshop, diventando luogo di ritrovo e accoglienza. Alessio Bonini è co-fondatore con Alessandra De Feo di ‘Art Hub’.La serata sarà aperta da una cena dalle 19 per gli alunni del corso e il pubblico interessato a partecipare all’evento. Seguiranno alle 20 l’opening della mostra e dalle 21 la live performance di Alessio Bonini e Manuel Gerardi.