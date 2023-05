Bocelli e Tardelli all’ospedale del Cuore Si inaugura il nuovo blocco operativo

Giornata storica all’Ospedale del Cuore questo pomeriggio alle 18,15: alla presenza del Maestro Andrea Bocelli e del campione del Mondo Marco Tardelli, Fondazione Monasterio inaugura il nuovo blocco operatorio. Si tratta del più grande investimento dalla nascita dell’Opa, il progenitore dell’ospedale del Cuore. Un ampliamento di 3.149 metri quadrati per sei nuove sale ad altissimo contenuto tecnologico. Un’estensione quindi del profondo lavoro che sta portando avanti la Fondazione sotto l’aspetto della sanità, che ha portato ad essere la nostra provincia all’avanguardia a livello internazionale.

Per l’inaugurazione è prevista la partecipazione del direttore Generale della Fondazione Monasterio Marco Torre, nonché del Maestro Andrea Bocelli, oltre che del campione del Mondo e presidente della Fondazione Luigi Donato per Monasterio Marco Tardelli. Con loro ci saranno anche per questa occasione davvero particolare anche il presidente del consiglio nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del consiglio della Regione Toscana Antonio Mazzeo, l’assessore regionale al Diritto alla Salute e alla Sanità Simone Bezzini. In rappresentanza della nostra città ci saranno il Prefetto Guido Aprea, il presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti, e del sindaco riconfermato nell’ultima tornata elettorale Francesco Persiani.

Tenore di fama internazionale molto legato al nostro territorio, Bocelli sarà presente all’inaugurazione di una parte di ospedale fondamentale per il potenziamento dei servizi dell’ospedale del Cuore. Con lui non poteva mancare un altra eccellenza mondiale, ovvero Tardelli, l’azzurro che fece gioire l’Italia durante il campionato del Mondo del 1982. Due figure di spicco nel panorama internazionale che renderanno ancora più speciale la giornata che vede i vertici regionali arrivare a Massa per celebrare questo importante ampliamento dell’Opa.