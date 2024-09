Bilancio positivo per ‘Massa Picta’

Bilancio finale più che positivo per la la rassegna estiva di ‘Massa Picta I colori della cultura, pensare globale agire locale’, promossa dall’amministrazione comunale: 8 appuntamenti dal 31 maggio al 6 settembre con una media di 200 persone a incontro. Un format che lega tematiche attuali affrontate da ospiti preparati che attraverso le domande e la conduzione divertente affrontano problematiche di interesse comune e popolare fornendo spunti di riflessione. Grandi nomi della cultura, della cucina e dell’imprenditoria hanno partecipato agli incontri che ogni volta trattavano un tema diverso per approfondire e valorizzare prodotti, tradizioni e cultura dell’area vasta della provincia. "Siamo molto entusiasti della rassegna – ha detto Andrea Cella, vicesindaco di Massa e promotore del progetto – e sicuramente la proporremo anche in futuro visto che abbiamo avuto anche un parere positivo dal Ministero dell’agricoltura. Complimenti a Fabrizio Diola per la scelta dei temi e degli ospiti e per declinare sapientemente ogni appuntamento con simpatia e con quella conduzione briosa che lo caratterizza". Fondamentale la partnership ormai consolidata con l’associazione cuochi di Massa Carrara, in particolare con le lady Chef Bruna Malegni e Rossana Cuomo che ad ogni appuntamento hanno proposto una degustazione finale legata al tema trattato dagli ospiti.