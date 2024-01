Bilancio di previsione. Da edificio nel degrado a Hub polifunzionale. Nuova mensa per i bimbi

Oltre 2 milioni di euro per aprire tre nuovi cantieri. Si tratta del recupero di un edificio in stato di degrado da destinare ad hub culturale polifunzionale in Mulazzo capoluogo (750.000 euro), della nuova mensa nel plesso scolastico di Arpiola (984.129) e delle opere di difesa da una colata di detriti nel fosso del frantoio (circa 355.792). Il Comune di Mulazzo programma interventi significativi per completare opere avviate e realizzarne nuove nel corso del 2024, migliorando nel contempo servizi ed infrastrutture per i cittadini. "Abbiamo approvato a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale il bilancio di previsione 2024 - spiega il sindaco Claudio Novoa (nella foto) -. Affronteremo con attenzione le difficoltà, come quelle derivanti dai disastri dell’alluvione di novembre scorso, richiedendo necessarie risorse dal Dipartimento di Protezione civile per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Alcuni interventi sono già in corso, altri partiranno a seguito delle risposte alle nostre istanze".

A quest’opera si aggiungono l’allestimento museale del castello di Lusuolo (300.000), la manutenzione straordinaria dei cimiteri di Mulazzo e Busatica (120.000) - aggiunge il sindaco -. Destineremo all’acquisto di beni e servizi oltre 1.166.000 euro per politiche sociali, servizi di igiene ambientale, trasporto scolastico ed il finanziamento di alcune corse integrative di trasporto pubblico locale, l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dei cimiteri, manutenzione strade, servizi culturali e turistici per la valorizzazione dei musei e spazi di accoglienza, tra questi il nuovo punto di informazione turistica che sarà aperto presso il municipio. Poi ci sono la manutenzione della rete escursionistica e sentieristica, la valorizzazione delle produzioni locali, gli eventi estivi come la festa del libro di Montereggio, il Bancarelvino".

Novoa sottolinea anche che il bilancio vedrà nel corso dell’anno ulteriori miglioramenti sia per quanto riguarda i provvedimenti previsti nella nuova legge di stabilità sia per le future erogazioni che arriveranno da parte della RegioneToscana, Unione Europea ed altri enti per il finanziamento di servizi e progetti. "L’attività amministrativa svolta con grande attenzione e diligenza in collaborazione con le altre istituzioni hanno permesso di raggiungere importantissimi risultati per la nostra comunità - prosegue Novoa -. Ne sono una dimostrazione tangibile gli investimenti di potenziamento degli acquedotti di Arpiola e Groppoli da parte di Gaia spa che ci permetteranno di risolvere l’emergenza idrica; i lavori di manutenzione sulla viabilità provinciale di fondovalle da Pontemagra ad Arpiola; i lavori di messa in sicurezza dei fossi e di potenziamento dell’acquedotto irriguo di Groppoli da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord".

L’amministrazione comunale inoltre si impegna a potenziare la dotazione organica con l’assunzione di almeno 2 unità: un geometra per l’area tecnica e un laureato per l’area tributi, oltre alla sostituzione del personale che andrà in quiescenza. Attenzione particolare sarà riservata ai giovani, con l’offerta di un campus estivo completamente gratuito e l’avvio di un percorso innovativo contro il bullismo in collaborazione con l’associazione Teatrale ’Gli Scarti’, teso a rafforzare la prevenzione.

Natalino Benacci