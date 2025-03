Big del calcio alla passeggiata per Paolo Rossi

La Sezione ’Bacchilega - V. Targioni’ dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato l’evento di intitolazione della Passeggiata Paolo Rossi (nella foto), situata sul lato monti della Litoranea Amerigo Vespucci. L’inaugurazione avrà luogo sabato alle 10,30, alla presenza del sindaco Francesco Persiani, e dell’assessore allo Sport, Roberto Acerbo. L’evento vedrà la partecipazione di Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi e attuale presidente della Federazione gioco calcio femminile. Sono stati inoltre invitati il Prefetto Guido Aprea, e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. A rendere omaggio al campione del mondo Paolo Rossi, protagonista della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982 sotto la guida di Enzo Bearzot, saranno presenti grandi nomi del calcio, tra cui Giancarlo Antognoni, Sergio Brio, Gianluigi Buffon, Alberico Evani, Francesco Graziani, Stefano Mussi e molti altri rappresentanti del mondo sportivo.

Parteciperanno anche una rappresentanza della ASD Cattolica Virtus di Prato, prima squadra in cui esordì il giovane Paolo Rossi, e del Club Juventus di Massa. Per l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, saranno presenti la neo presidente nazionale, Francesca Bardelli, e i neo Consiglieri Nazionali, Nicoletta Roni e Filippo Grassia, quest’ultimo incaricato della presentazione ufficiale dell’evento. L’appuntamento è fissato a Ronchi, sul lato mare di piazza Calamandrei. Tutti gli sportivi e gli appassionati sono invitati a partecipare. Un giorno speciale per Massa l’omaggio a Paolo Rossi.