Bier fest, inaugurazione per 10mila. Numeri da record nei primi giorni

CARRARA

Prosegue a gonfie vele la ‘Carrara bier fest’ in corso alla Imm fino al 7 settembre. Oltre 10mila le persone che hanno partecipato alla serata inaugurale, con una media di 6mila e 500 visitatori in contemporanea. Sono invece circa12mila 500 litri di birra prevalentemente bionda venduti nei primi tre giorni di festa. Sabato e domenica l’affluenza è stata inferiore con picchi rispettivamente di 4.500 e 3mila persone e una punta massima di circa 7mila il sabato e di circa 5mila la domenica. Insomma dopo il primo weekend l’andamento della festa è sicuramente positivo, con una notevole affluenza di pubblico locale, ma anche di persone provenienti da tutta la provincia di Massa Carrara, da Spezia, Lucca (in particolare dai Comuni della Versilia), Pisa, Livorno, Parma e Reggio Emilia. Ma proprio per la grandissima affluenza nella prima serata di venerdì si sono verificati alcuni problemi, in particolare lunghe code sia alle casse sia alla cucina, problemi per i quali l’organizzazione si scusa con tutti i visitatori, assicurando che saranno adottate tutte le misure perché non si ripetano, soprattutto nei prossimi weekend. Nei giudizi raccolti tra i visitatori dagli organizzatori risulta molto apprezzata la qualità sia della birra sia delle specialità gastronomiche.

La birra che viene servita è quella della Nordbrau, il birrificio di Ingolstadt che da sempre è il fornitore ufficiale della festa della birra con le tipologie di bionda, scura, weissl e analcolica. Tra le specialità gastronomiche le preferenze sono rivolte allo stinco di maiale e ai wurstel con crauti, anche se le più gettonate risultano le patatine fritte. Gli organizzatori hanno raccolto anche alcune critiche sui prezzi della birra e degli alimenti: a questo riguardo fanno presente che si tratta di prezzi sicuramente in linea con quelli praticati nelle varie feste della birra che si tengono ormai in tante località italiane e che sono strettamente rapportati agli ingenti costi che l’organizzazione di un evento così grande e strutturato comporta. Il programma di eventi prevede per giovedì alle 20 il raduno degli ‘Hanchors Harley Davidson brothers crew, un appuntamento storico che il Club Harley Davidson di Carrara organizza ormai da diversi anni e che ha deciso di ripresentare in omaggio al pubblico della festa. Infine il presentatore Manfred detto Manny si esibirà con la sua partner in una serie di balletti di vario genere con brani proposti dall’orchestra.