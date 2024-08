Bici gratis per persone in difficoltà

Il Comune regala 36 bicilette a pedalata assistita nuove di zecca. Lo ha deciso la giunta all’unanimità durante l’ultimo incontro su proposta dell’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Moreno Lorenzini (nella foto). Le biciclette elettriche nuove di fabbrica sono una rimanenza del progetto ‘Bicincittà’, e si trovano nei magazzini di Nausicaa in viale Zaccagna. Mezzi mai utilizzati dopo che a distanza di oltre quattro anni dalla scadenza della concessione quinquennale alla ditta incaricata di fornire le bici elettriche, l’amministrazione non intende riprendere il servizio di bike sharing elettrico sul territorio comunale.

Per questo la giunta ha deciso di destinarle "a singole persone fisiche in condizione di fragilità sociale". Per regalare queste biciclette si dovrà fare un apposito bando e chi le richiederà dovrà avere tutta una serie di requisiti che dimostrino la sua fragilità: essere persone fisiche in carico al servizio sociale professionale con predisposizione di specifica progettualità in corso, avere una valutazione professionale del servizio sociale delle condizioni di fragilità economica e familiare in coerenza con il progetto di servizio già elaborato, possedere certificazione Isee uguale o inferiore all’importo corrispondente ad una pensione minima dell’Inps, essere in possesso di criteri di precedenza/preferenza, appartenere a nuclei familiari senza mezzi di trasporto a disposizione o con minori, essere adulti con progetti specifici di acquisizione di abilità lavorative. Un progetto quello di donare le biciclette a pedalata assistita, che l’assessore Lorenzini aveva espresso fin dal momento che la ditta Bicincittà aveva restituito le 36 biciclette al Comune, e che ora diventa realtà.