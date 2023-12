Biblioteche e servizi. La replica del Comune: "Riduzione necessaria per garantire la qualità"

"Biblioteca ‘Lodovici’: riduzione di orario necessaria per garantire stessa qualità del servizio e non connessa all’affidamento di alcuni servizi a una cooperativa specializzata". A parlare è l’amministrazione comunale. "Il sistema bibliotecario di Carrara è un sistema complesso. La sede di piazza Gramsci è strutturata in un vasto edificio dotato di più sezioni e mette a disposizione dei cittadini, oltre al servizio di prestito e consulenza tradizionali: uno spazio piccoli, un’area ragazzi, l’archivio della ferrovia marmifera, il prestito digitale, la comunicazione alternativa aumentativa, la sala Gestri, l’Università del tempo libero, una programmazione di eventi in continuità e una proposta educational rivolta sia alle scuole che alla cittadinanza".

"Fino ad oggi – prosegue – in tutto il sistema bibliotecario era in vigore un modello orario che prevedeva la turnazione del personale dipendente con un’apertura continuativa al pubblico dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato. A fronte della pluralità dei servizi in essere, e valutata la diminuzione cospicua di personale che ha colpito il settore per pensionamenti e mobilità da diversi anni a questa parte, per continuare a garantire ai cittadini la stessa offerta qualitativa si è resa necessaria una nuova articolazione oraria".

"L’apertura della sola biblioteca di Carrara sarà quindi contratta solo nella fascia di minore affluenza, dalle 13.30 alle 15.30, mentre l’apertura delle sale studio sarà comunque garantita fino alle 19. Grazie a questo nuovo modello orario l’area ragazzi, piccoli, l’archivio della marmifera prima accessibili solo su prenotazioni, saranno accessibili la mattina senza prenotazione. Quanto poi all’inserimento di una cooperativa specializzata nei servizi bibliotecari è bene specificare che: questa non si è occupata della ‘gestione ed accoglienza estiva del sito di Fossacava’, bensì è stata affidataria solo della gestione scientifica dell’area fino al 14 giugno, da lì i poi unico affidatario, sia della gestione turistica che scientifica è stata Endas; alla cooperativa non è stata affidata la gestione della biblioteca, che resta in capo al Comune, ma solo una parte di alcuni servizi; il costo lordo del servizio è di 38mila euro annui, (114mila euro in tre anni); l’inserimento della cooperativa è da intendersi, fin dall’origine, integrata nel nuovo modello orario dei dipendenti comunali tant’è che dal luglio scorso gli operatori bibliotecari della cooperativa hanno effettuato un necessario affiancamento con il personale dipendente del Comune".

L’orario della biblioteca ‘Lodovici’. Il servizio prestito sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17; le sale studio saranno aperte al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19. Il sabato il servizio prestito è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; le sale studio saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Le sezioni locale, ragazzi, l’area piccoli, la consultazione dei periodici e l’archivio della Marmifera sono aperte da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.30 e nel pomeriggio su prenotazione. Resta invariato l’orario per la sede di Avenza, da lunedì a sabato, orario continuato dalle 8.30 alle 18.30.