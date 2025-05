Biblioteca, lavori e spazi alternativi: "Sale da 45 posti alla Bertagnini"

“E’ stato fatto un grande lavoro all’ex mercato coperto, propedeutico a ospitare l’archivio. Quegli spazi sono cambiati completamente: è proprio qui che sposteremo l’archivio con tutti i libri della biblioteca. Per poi, una parte, riportarli". Il sindaco Francesco Persiani mette in evidenza come l’intervento iniziato lo scorso aprile sia arrivato a uno snodo importante, visto che adesso potrà entrare a regime per quanto riguarda la ’custodia’ dell’importante patrimonio bibliografico della Giampaoli (l’ok al trasferimento del materiale è stato deliberato nei giorni scorsi, ndr).

“Il trasferimento del materiale bibliografico lo effettueremo da fine maggio fino al mese di giugno – ha proseguito il primo cittadino – Poi, a giugno la biblioteca civica sarà chiusa e porteremo i ragazzi alla Bertagnini. E’ qui che abbiamo individuato spazi capaci di ospitare 45 posti e dunque fungere da aula lettura e sale studio". Un servizio, anche in vista delle sessioni universitarie estive, senza dubbio di cruciale importanza e da garantire. “Qui ci sarà una parte dei libri, una parte sarà gestita diversamente dal personale della biblioteca – ha aggiunto Persiani – D’altra parte, i lavori all’edificio principale sono necessari e di consolidamento. E devo dire, anche alla luce del sopralluogo fatto oggi (ieri, ndr) con la Soprintendenza, che al Palazzo Bourdillon si sta facendo un bellissimo lavoro".

Per quanto riguarda il completo restyling che dalla primavera scorsa sta riguardando l’ex mercato coperto, Persiani è soddisfatto: “Qui viene realizzato un archivio ex novo, blindato e super sicuro. Ci sarà l’impianto antincendio e ogni cosa che necessiti. Per prima cosa è stato ripulito lo scantinato, dove troverà ora spazio un ambiente che sarà compartimentato, allestito con tutte le necessarie scaffalature e tutti i libri".

L’intervento, finanziato nel suo complesso dal Pnrr per 3 milioni di euro, prevede infatti il recupero e il miglioramento strutturale del fabbricato con ristrutturazione per attività commerciali e realizzazione di spazi polifunzionali con annessi blocchi servizi al piano primo e di un archivio, appunto, al piano terra. Prima come detto è stata effettuata la ripulitura degli scantinati, per realizzare un archivio di circa 800 metri che ospiterà i volumi provenienti da palazzo Colombini. Questo spazio sarà lato monti, con il negozio ’Natura sì’ che resterà dov’è. Per quanto riguarda il progetto di palazzo Bourdillon, anch’esso interessato dai lavori del Pnrr, il Fondo antico era stato assegnato a una ditta, che l’ha subito trasferito altrove in un luogo sicuro, conservandolo a temperatura consona, così come gli scaffali. “Il nuovo spazio sotterraneo diverrà poi un archivio comunale – aveva annunciato ad aprile dello scorso anno il sindaco – per dare respiro ai settori di Urbanistica ed Edilizia".

Quello che la Biblioteca Giampaoli offre è un servizio cruciale e trasversale, che riguarda una moltitudine di cittadini e fasce di età differenti. Ogni anno registra all’incirca 30mila prestiti, cento visite organizzate e laboratori per le scuole, di cui oltre 60 prenotate dallo scorso ottobre fino a questo mese di aprile, tra i 100-150 accessi giornalieri. Numeri importanti, quindi. Inoltre svolge servizi di prestito, anche interbibliotecario, aula studio, biblioteca digitale, lettura dei quotidiani, oltre a garantire l’attivazione di importanti percorsi di inserimento socio-sanitario (che è stato attivato di recente per 3 persone).

Irene Carlotta Cicora