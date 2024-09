Biblioteca di Marina : "Promesse mai mantenute"

"La biblioteca di Marina è una triste gestione della cultura e dei lavori pubblici". Questo il pensiero del consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel sulla situazione attuale dell’edificio nel cuore di Marina. Il consigliere invita l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni a un aggiornamento della situazione dopo averne parlato più volte in consiglio Comunale.

"Sulla biblioteca sembrerebbe una telenovela – commenta il consigliere - ma purtroppo è la triste gestione di cultura e lavori pubblici. L’assessore Guadagni aveva dichiarato che l’apertura era ormai imminente, in quanto si stavano già, secondo lei, spostando dei libri. A oggi assistiamo invece allo stato di degrado in cui si trovano ancora il giardino, con una casupola di legno fatiscente, ma anche l’interno dell’edificio con gli arredi in mezzo all’entrata. Questo – scrive Manuel – purtroppo a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Si tratta dell’ennesima prova dell’incapacità dell’amministrazione a raggiungere gli obiettivi delle linee programmatiche prefissate".

Nel suo intervento, il consigliere ribadisce come per Fratelli d’Italia sia grave colpire un servizio ritenuto sostanziale per la città come quello delle biblioteche. "Nel novembre 2023 il sindaco Serena Arrighi aveva dichiarato sulla stampa, senza mezzi termini, che tutto era sotto controllo – prosegue Manuel - e che stavano procedendo regolarmente al riordino e all’adeguamento della biblioteca marinella, negando che all’interno dei locali di Marina vi fosse addirittura chi li usava come bivacco. In particolare alla ‘Giromini’, sonostate bollate le rimostranze del sottoscritto come accuse gratuite mosse in una disperata richiesta di attenzioni.

Il giorno successivo – prosegue il consigliere della destra – le forze dell’ordine avevano effettuato lo sgombero e proceduto con l’identificazione degli occupanti. Le promesse non mantenute sono state fatte anche dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi – conclude il consigliere Manuel - che andava propagandando l’apertura della biblioteca a settembre 2023 con l’inizio del nuovo anno scolastico. Oggi dopo un ulteriore anno, la biblioteca è ancora desolatamente chiusa. Chiediamo che Marina possa riavere la sua biblioteca, annunciata senza ulteriori parole al vento".