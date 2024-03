’Benvenuta primavera’ con i commercianti del centro storico

I commercianti danno il benvenuto alla nuova stagione presentando le nuove collezioni di abbigliamento primavera-estate con negozi aperti anche la domenica. In piazza Aranci è presente una originale installazione floreale e all’interno dell’evento ’Benvenuta Primavera’ a Massa il percorso di “Raccontati una fiaba, a spasso per Massa”: la meravigliosa fiaba primaverile di ’Ella, la lepre e il vento’ accompagnerà tutti a spasso per le strade del centro facendo capolino tra le vetrine dei negozi del centro. Un’iniziativa del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ rivolta ai bambini e alle famiglie. Sarà possibile seguire il percorso da soli seguendo la mappa appesa a ogni tappa e inoltre sono previste due visite guidate gratuite, domani e domenica, alle ore 16. Punto di ritrovo presso la libreria Giunti in viale Chiesa. Il percorso si snoderà per tutta la città in 20 tappe numerate dove bambini potranno seguire il viaggio della piccola Ella. Domani l’autrice Corinne Giampaglia (nella foto) sarà in libreria, alle ore 17.30, per le firmacopie. I commercianti del Ccn ringraziamo la casa editrice Giunti e l’autrice Giampaglia per avere concesso la fiaba.