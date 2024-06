Benvenuta estate. Notte Bianca di musica. Band e spettacoli live nelle piazze del centro

Oggi si alza ufficialmente il sipario della bella stagione, che tradizionalmente inizia con il 21 giugno giorno del solstizio. E la città si farà trovare pronta. Per celebrare questo nuovo avvio, la città si fa bella con la tradizionale “Notte bianca“, che dalle 20.30 fino alle 2 di notte offrirà svago, shopping e buona musica. Senza dimenticare che, grazie anche all’impegno del Ccn Massa da vivere, oltre alle attività commerciali tutte aperte i ristoranti proporranno dei menù ad hoc per l’occasione, in modo da celebrare al meglio l’inizio della bella stagione.

"Si comincia con la Notte bianca, che saluta l’inizio dell’estate – ha detto l’assessore ai grandi eventi, Giorgia Garau presentando nei giorni scorsi il cartellone delle iniziative – Riproponiamo la musica dal vivo in strade e piazze, facendo esibire musicisti del territorio. In piazza Puccini, piazza Palma e largo Matteotti spazi per famiglie. In più, sarà aperta al pubblico la biblioteca dalle 21 alle 23.30 (servizi di prestito e iscrizione attivi)". Ecco nel dettaglio quali saranno le esibizioni in programma nei vari angoli del centro storico con l’indicazione delle band che suoneranno e gli artisti che proporranno i loro show. In piazza Aranci GOLD5 in concerto e Dj set, mentre in piazza Garibaldi esibizione dal vivo de Le nuove luci. Ci spostiamo in piazza Duomo dove avrà luogo un Dj set, poi in via Cavour concerto di Do.re.mi.. Nella centralissima piazza Mercurio Federico Cacciatori live, in via Cairoli invece Anna e Michelangelo live e Di set. Si anima anche l’atrio del Comune con lo show dal vivo Don’t drink e drive. Andiamo in piazza Martana dove troviamo il concerto di Never too late, mentre in largo Del Nero in scena No such thing live. Piazza Bertagnini ospita un Dj set, viale Chiesa invece il live di Kiwi. In piazza del Teatro arrivano I canzonieri, in piazza Puccini invece coime detto sarà proposta animazione così come in piazza Palma dove si svolgerà anche uno spettacolo musicale per bambini. In Largo Matteotti, sempre per i piccini, Pompieropoli e #ilmiobatteristaeminorenne live. In giro per il centro giocoleria e mangia fuoco. Per quanto riguarda l’offerta della Biblioteca Civica Giampaoli: apertura al pubblico dalle 21 alle 23.30 con tutti i servizi attivi compreso il prestito e l’iscrizione; letture ad alta voce e musica nella Sezione Ragazzi a partire dalle 21; apertura di “Estate massese: mostra fotografica e documentaria”, inaugurazione alle 21.30.