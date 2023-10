Bennati attacca:: "Maggioranza irrispettosa"

"Mancata imparzialità e mancato rispetto istituzionale dei diritti dei consiglieri di minoranza". Così la consigliera del Polo progressista e di sinistra, Daniela Bennati, attacca il comportamento della maggioranza del sindaco Francesco Persiani e stigmatizza quello del presidente del consiglio, Agostino Incoronato. "Il funzionamento del consiglio è stabilito dal regolamento comunale specifico, approvato da una maggioranza di centrodestra, che viene disatteso con ripercussione sulla tutela della minoranza sancita dalle norme italiane – sostiene – Ho chiesto, attraverso la presentazione di una proposta, che si desse attuazione all’articolo 11 che prevede, tra le altre cose, assegnazione di spazi (uffici, sedi) e servizi per lo svolgimento dell’attività dei gruppi consiliari che sono tenuti a comunicare i nominativi delle persone che collaborano negli uffici dei gruppi. Ho provveduto a inviare al presidente del consiglio nota protocollata con i nominativi dei miei collaboratori, ma è caduta nel vuoto". Peggio ancora la gestione della trasparenza amministrativa secondo Bennati: "L’accesso agli atti dovrebbe essere garantito ai consiglieri entro 5 giorni dalla data di richiesta. Gli accessi, inoltrati attraverso la presidenza del consiglio, spesso non hanno risposta se non in seguito a reiterati solleciti e l’intervento del segretario generale. Lo stesso illegittimo trattamento viene riservato alle interrogazioni con risposta scritta: dovrebbero ricevere risposta entro 30 giorni, ma di fatto ne sono trascorsi 60 e io sono ancora in attesa di riscontro di ben 8 atti che avevano la loro utilità nei tempi stabiliti. È chiaro che questo sistema non tutela la minoranza, non garantisce la dovuta trasparenza, ma soprattutto non garantisce ai Consiglieri l’esercizio delle proprie funzioni".