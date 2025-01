"Bene l’elogio del Papa ma servono controlli"

"Ci congratuliamo per la benedizione del Papa al Regina Elena, ma riteniamo doveroso richiamare l’attenzione su gravissimi aspetti amministrativi e gestionali". Così il consigliere d’opposizione Filippo Mirabella, da tempo in prima linea sulle questioni che riguardano la Rsa cittadina. "L’evidente mancanza di controllo sugli atti e sull’operato amministrativo del direttore - spiega Mirabella - rischiano di mettere in discussione la trasparenza e l’efficienza della struttura, che per il secondo anno consecutivo è andata in profondo rosso. Emergono dubbi sulla regolarità di alcune scelte amministrative, che meritano attenzione diversa rispetto a questioni di rappresentanza. Invitiamo il presidente Fabrizio Pucci a dedicare energie a garantire un controllo più stretto sull’operato dell’azienda - prosegue - perchè se l’azienda non esercita il controlli sugli atti, il Comune può essere richiamato dagli organi di revisione per mancata vigilanza. E’ fondamentale che l’assessore Carlo Orlandi e il presidente Pucci svolgano un ruolo più attivo nel controllo della Rsa".