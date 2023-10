Bellezze apuane in onda su Tg2 ’Sì viaggiare’, luci sul territorio. Un mini-tour di due puntate

Le eccellenze dell’ambito Riviera Apuana-Terra scolpita saranno protagoniste in tv per la rubrica di viaggi e turismo ’Sì, Viaggiare’ venerdì 20 al termine del telegiornale di Rai2, con inizio alle 13.50. Ad andare in onda sarà la prima puntata registrata a Massa per la rubrica e vedrà come protagonista l’Ambito Turistico “Riviera Apuana - Terra Scolpita”.

L’assessore al turismo di Massa, Giorgia Garau, con la collega di Carrara, Lara Benfatto, ed Eleonora Petracci, consigliera di Montignoso con delega a turismoe cultura, rappresentanti dell’ambito apuano informano che la redazione di ’Sì, Viaggiare’ con l’inviato Adriano Conte ha registrato nei giorni scorsi un serie di filmati sui luoghi, i monumenti e le produzioni enogastronomiche della Riviera Apuana per la realizzazione di un servizio che porta alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni e tipicità. Due le puntate frutto delle riprese realizzate dalla troupe giornalistica sul territorio il 14 e il 15 settembre scorso che andranno in onda per la rubrica di viaggi del Tg2. Una puntata sarà interamente dedicata al centro storico di Massa, con piazza Aranci, Palazzo Ducale e la Cattedrale in primo piano descritti dallo studioso di storia locale Franco Frediani. Poi, per parlare di agrumi, un sopralluogo all’agrumeto De Angelis sul Frigido insieme all’agronomo Pier Paolo Lorieri. La narrazione dello storico Massimo Michelucci guiderà poi lo spettatore in una sorta di viaggio da Massa verso il paese di Forno per un focus sulla ex Filanda (nella foto) e la sua avventura imprenditoriale così strettamente connessa alle tradizioni e allo sviluppo sociale ed economico del paese. Non mancheranno una visita al relais Montepepe di Montignoso insieme all’enogastronomo Alberto Poggi per una degustazione.

A Carrara, alle sue cave e al paese di Colonnata, verrà invece dedicata la seconda puntata della storica rubrica di Rai2 a cura di Francesca Nocerino e di Silvia Vaccarezza. Le telecamere di ’Sì, Viaggiare’ nella città del marmo sono andate alla scoperta del centro storico passando dall’imponente Duomo di Sant’Andrea e dalla signorile piazza Alberica, a piazza delle Erbe, luogo simbolo della Resistenza, e dalla monumentale piazza Gramsci prima di salire verso monte alla scoperta dei luoghi da dove provengono i marmi che stregano i più grandi artisti per poi finire tra le piazze e i vicoli di Colonnata per assaggiare il celebre lardo. Ad accompagnare i giornalisti in questo tour della città dei marmi la ’focal point’ di Carrara città creativa Unesco Maura Crudeli e il direttore scientifico dell’area archeologica Fossacava Stefano Genovesi.