Bellè arciere di bronzo. Ottima prestazione in Coppa Italia master

Fosco Bellé è tornato sul podio. L’arciere massese si è classificato al terzo posto nella quarta edizione della Coppa Italia Master. Nella prestigiosa competizione di Arco Olimpico, che si è svolta a Sant’Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo, Fosco Bellé ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria over 65 maschile totalizzando 101 punti. Dopo essersi classificato all’ottavo posto nella gara di qualificazione, il portacolori del Castenaso Archery Team si è migliorato nelle finali fino a riuscire a portare a casa una preziosa medaglia. "Questo risultato è arrivato dopo un duro lavoro di recupero – ha spiegato Fosco Bellè con soddisfazione - per un infortunio subìto lo scorso gennaio che mi ha provocato lo strappo del legamento del bicipite sinistro, proprio il braccio dell’arco. Il recupero è lento e graduale ma il mio impegno rimane continuo e costante. Sono fiducioso di poter arrivare a un pieno recupero dell’arto. Questa medaglia di valore nazionale non fa che accrescere il mio ottimismo. Adesso mi sto preparando per la partecipazione ai Campionati Italiani Targa che si svolgeranno dal 5 al 8 settembre a Camaiore dove conto in un buon risultato".

Nella foto l’arciere Fosco Bellè festeggia sul terzo gradino del podio alla Coppa Italia Master

Gianluca Bondielli