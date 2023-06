Bau beach: cani al mare tra i rifiuti. La protesta dei proprietari

La spiaggia ‘Bau bech’ ancora sporca e senza acqua. Sono molti i proprietari di cani, alcuni venuti anche da fuori, che si sono lamentati per le condizioni in cui hanno dovuto vivere una giornata al mare con il loro amico a quattro zampe. Nonostante le rassicurazioni del Comune, la spiaggia è ancora occupata da rifiuti di ogni sorta, erbacce e altri sgraditi rifiuti anche pericolosi per i pelosi. Inoltre mancano fontane e i cestini. Un degrado lamentato da cittadini e turisti, che sono arrivati alla Bau beach pensando di trovare una spiaggia pulita. Invece i lavori di pulizia e di allaccio dell’acqua, sono in ritardo, considerato che il mese di giugno è quasi finito. La Bau Beach nonostante i proclami non è ancora a misura di Fido. In particolare i fruitori chiedono che vengano rimossi i numerosi cumuli di immondizia, che vengano posti cestini e venga aperta l’acqua delle docce per i canie per le persone. Da palazzo civico fanno sapere che la situazione è ben nota e che si sta lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Alessandra Poggi