Battesimo del fuoco per la giunta Subito una variazione di bilancio

Una variazione di bilancio da quasi 2 milioni di euro e nuove direttive in particolare per l’estate: battesimo del fuoco per i 9 assessori che affiancano il sindaco Francesco Persiani nella nuova giunta di centrodestra che amministra Massa. Non c’era tempo da perdere perché, come conferma il primo cittadino al suo secondo mandato, c’erano da passare al vaglio subito alcuni atti indispensabili per permettere alla macchina amministrativa di mettersi in moto. A partire dalla prima variazione di bilancio che ha già un riflesso politico oltre che amministrativo: "Abbiamo deliberato una variazione di bilancio necessaria per recepire 1,8 milioni di euro destinati a diversi interventi legati al Pnrr, adottata con i poteri del consiglio e che quindi dovrà essere ratificata dal consiglio stesso alla prossima seduta. In pratica si aumenta la disponibilità di bilancio del Comune che incamera il 10% degli interventi per l’asilo di via Fiume, palazzo Bourdillon, Castello Malaspina, ex Cat ed ex mercato coperto principalmente. Progetti per i quali dobbiamo realizzare i definitivi e dobbiamo incamerare le risorse. Abbiamo inoltre ratificato 61mila euro di avanzo libero a nostro bilancio per coprire la quota del Comune per la realizzazione delle casine dei pescatori di front all’ex Ugo Pisa". Progetto per il quale la commissaria prefettizia Maria Rosa Trio aveva già approvato la variante urbanistica.

Si è conclusa positivamente, conferma il sindaco, anche la Conferenza dei servizi prevista ieri mattina per la riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo di via Bastione e la realizzazione di uno spazio artistico polifunzionale. "Inoltre abbiamo approvato una delibera che adegua importi e luoghi per le cerimonie matrimoniali. Al Malaspina si passa da 800 a 500 euro, per incentivarne l’uso per le cerimonie, e abbiamo inserito altre location che avevano fatto richiesta, come la Scurtarola o gli stabilimenti balneari. Infine l’ultima delibera modifica la Ztl di Marina di Massa recependo le richieste del Ccn, con ampliamenti di orari e di strade".

Dopo la giunta, tocca al consiglio comunale che sarà convocato in prima seduta martedì 20 giugno, alle ore 17, per ratificare quindi la variazione di bilancio ed eleggere il presidente del consiglio comunale. Inoltre, entreranno i consiglieri in surroga degli eletti nominati assessori: si tratta di Robert Deleanu nella lista Persiani sindaco, Irene Mannini, Marco Lunardini e Alberto Tarabella per la Lega, Filippo Badiali per i Civici Apuani e Alessia Casotti nella lista di Forza Italia. Ricordiamo che prendono il posto sui banchi del consiglio degli assessori Roberto Acerbo, Monica Bertoneri, Matteo Bertucci, Andrea Cella, Giorgia Garau e Francesco Mangiaracina.

Ma in città, e non solo, tengono banco alcune scelte del sindaco. Su tutte quella di Alice Rossetti, già coordinatrice regionale di Italia Viva e consigliera comunale a Carrara. L’esponente del partito di Renzi, legata a Cosimo Ferri, è al governo della città mentre l’ex consigliera comunale di Italia Viva, Dina Dell’Ertole, siederà sui banchi dell’opposizione di centrosinistra. Italia Viva, del resto, ha due anime: una che le consente di stare con il centrosinistra in Regione (la Saccardi è vice presidente) e l’altra che la porta insieme al centrodestra, a Massa come a Carrara. Lo stesso nuovo assessore Marco Mercanti (non eletto), esponente di spicco di Azione, vanta un passato nell’area del centrosinistra: era con Ortori in Articolo Primo. Ma del resto anche i consiglieri Giusti, Carmmassi, Incoronato e, appunto, Ortori provengono... dall’altra parte del campo.