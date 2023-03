Batte il “cuore” dello sport Alunni a lezione di benessere

Lo sport? E’ nel cuore. Lo hanno dimostrato e visto i bambini della scuola di Mulazzo, ieri, nella giornata speciale dedicata a loro dal Comune, con Monasterio e Due Ruote. Un momento di condivisione per promuovere uno stile di vita sano e la consapevolezza di quanto lo sport sia fondamentale per la crescita e per il benessere.

"La presenza di una eccellenza come l’Ospedale del cuore con i suoi cardiologi – ha detto il sindaco Claudio Novoa – evidenzia la loro attenzione nei confronti del nostro territorio: di questo sono orgoglioso e ringrazio l’équipe che ha messo a disposizione l’esperienza nel nostro comune".

Ieri, prima Giornata di Primavera, in municipio presenti gli alunni di IV e V primaria dell’Istituto Galanti e della media Dante Alighieri. "I nostri medici sono qui oggi con grande convinzione non per curare ma per promuovere la salute – ha sottolineato Luciano Ciucci, direttore amministrativo di Monasterio –, Per i nostri bambini e le nostre bambine, avere cura del proprio cuore fin da piccoli è quanto mai importante, per essere domani uomini e donne responsabili. Senza dimenticare l’estrema importanza dello sport, per il cuore e la testa, dell’alimentazione sana e del gioco".

Monasterio è un centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiovascolari e polmonari, un centro di ricerca del Servizio sanitario regionale, ente pubblico specialistico, istituito dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalla Regione Toscana per la gestione e lo sviluppo delle attività sanitarie specialistiche e di ricerca medica di sanità pubblica. Due le sedi dell’attività: l’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa e l’Ospedale del Cuore di Massa. Nell’incontro a Mulazzo si è parlato di prevenzione, dell’importanza dello sport. La società Due ruote di Villafranca ha donato ai bimbi un caschetto per pedalare in sicurezza. Aal termine della mattinata decine di palloncini rossi a forma di cuore sono volati in cielo, tra gli applausi di tutti i bambini. Monica Leoncini