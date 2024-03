Battaglia sulle comunità energetiche: "Sviluppo sostenibile del territorio". Il Pd: "Permettere pannelli fotovoltaici anche in montagna e nel centro storico"

Il Pd parla di comunità energetiche ed energie rinnovabili. Lo ha fatto con un incontro molto partecipato organizzato in consiglio comunale a Massa. Sono intervenuti l’europarlamentare Beatrice Covassi, con un messaggio da Bruxelles sottolineando l’importanza delle rinnovabili per la transizione energetica, e l’ex deputata Martina Nardi, che ha spiegato la normativa esistente. Poi è stata la volta dell’esperto Damiano Sanna che ha illustrato le funzioni delle comunità energetiche fra famiglie, cittadini e imprese. "Sono uno strumento utile per realizzare la transizione energetica in maniera partecipata perché pongono l’energia fuori dalle logiche di mercato – ha spiegato la segretaria comunale del Pd Massa, Claudia Giuliani –. Affrontare il tema dell’energia infatti vuol dire affrontare una battaglia di democrazia ma anche mettere al centro della politica l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio. Oggi vi sono disparità ad esempio tra chi vive nei paesi a monte, perché non ha le stesse possibilità di accedere a fonti energetiche sostenibili e rinnovabili, e chi in altre zone della nostra città. Permettere a chi vuole mettere pannelli solari o pompe di calore di poterlo fare anche in montagna, o nel centro storico, e realizzare attorno a questi impiantistica verde delle comunità energetiche, significa far ridurre le emissioni inquinanti e rendere più competitive aree che soffrono di un costante abbandono". Presenti all’incontro anche il capogruppo Enzo Romolo Ricci e la consigliera comunale Giovanna Santi.