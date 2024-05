Per Nausicaa il cimitero è in ordine

"La struttura di Marcognano è ben conservata e costantemente mantenuta". Così la replica di Nausicaa alle parole del consigliere di opposizione Filippo Mirabella relative al cimitero di Marcognano e su cui lo stesso consigliere aveva chiesto interventi urgenti sullla manutenzi one di marmi e lapidi. "Riteniamo che la fotografia riportata sul giornale non rappresenti affatto lo stato attuale del cimitero – risponde Nausicaa - e non escludiamo che sia stata scattata ad arte proprio durante il consueto taglio dell’erba e delle siepi, in un luogo non ancora raggiunto dalla manutenzione. E’ sufficiente fare un giro per il cimitero per constatare come i normali servizi di pulizia e mantenimento delle aree verdi vengano svolti con continuità. Siamo perfettamente consapevoli che l’area di Marcognano rappresenti non solo un luogo di culto, ma anche un’opera monumentale multipla, di cui la nostra società multiservizi si prende cura con ogni riguardo". "Durante il periodo primaverile e durante le giornate di pioggia l’erba cresce più velocemente che in altre stagioni – prosegue Nausicaa - ed è allo stesso tempo impossibile procedere nella rasatura dei prati quando piove. Ma gli operatori di Nausicaa intervengono regolarmente secondo programma, adattandosi alla stagionalità e svolgendo il proprio compito con il riguardo dovuto ad un luogo che tocca profondamente gli affetti delle persone. Con lo stesso spirito sono state affrontate le manutenzioni e le riqualificazioni di questo e degli altri cimiteri dei paesi a monte, con lavori in via di completamento definitivo, sia negli spazi dedicati al verde, sia nei camminamenti, sia nelle strutture di culto che supervisioniamo, come cappelle e piccole chiese cimiteriali date in concessione e curate dagli stessi utenti".