Battaglia dell’hip hop contro il bullismo

La città dice no al bullismo usando le parole della danza . L’Underground Battle si carica sulle spalle la lotta al bullismo e al cyberbullismo per sensibilizzare i giovani, tantissimi quelli attesi da tutta Italia e dall’estero per partecipare all’evento di street dance, sui comportamenti e sui rischi per le sfortunate vittime. Dal palcoscenico della kermesse promossa dalla Urban Concept Academy per la direzione artistica del coreografo Massimiliano Mosti, in agenda da sabato 11 a domenica 12 maggio nel centro storico di Carrara, si alzerà il grido di tanti giovani che con la loro partecipazione aderiranno alla campagna #stopbullismo.

Un’iniziativa che vuole alzare la voce su un fenomeno di grande attualità che tocca nel vivo un adolescente su due e che molto spesso è sottovalutato anche da loro stessi. "Vogliamo parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani su tematiche che li investono nel loro quotidiano senza rendersi conto della gravità e delle conseguenze che possono avere certi comportamenti ed atteggiamenti. Crediamo che una piattaforma come l’UGB, che ha molte collaborazione a livello nazionale ed internazionale, debba essere di esempio ed impegnarsi per alimentare la cultura della sensibilità e del rispetto verso gli altri – spiega il direttore artistico, Massimiliano Mosti – . Il mondo dell’hip hop, sin dalle origini, traduce in movimento, in battaglie a passo di danza, le differenze per renderle patrimonio di tutti ma anche, allo stesso tempo, per esorcizzarle. E’ lo spirito della campagna che lanceremo insieme a tutte le crew che ospiteremo a Carrara". Durante la due giorni sarà continuamente rilanciato dai profili social dell’evento #stopbullismo e consegnati ai partecipanti gadget e spille con il richiamo alla campagna. "I giovani sono gli unici che possono cambiare lo stato delle cose – spiega ancora il direttore artistico Mosti – L’UGB sarà il loro megafono".

La “seconda” volta in terra di Carrara per l’Underground Battle, che ha toccato il traguardo della settima edizione, porta il livello dell’evento sulle vette internazionali dell’hip hop con la partecipazione di alcuni tra i migliori e più osannati performer del panorama come Alex The Cage, co-fondatore dell’accademia Streetly di Roma Frenkyz, Neji della Double Struggle Crew, Orlando Moltoni dei Buddha G, Simone Ranieri, Axelito, Lolo e la freesyler Nury. Ma non solo. Piazza Gramsci come cornice e la collaborazione con i commercianti del centro hanno permesso alla Urban Concept Academy di sviluppare le attività e gli eventi all’aperto, gratuitamente, per far vivere e condividere con la città tutta l’energia dell’evento: battle di freestyler, stage, spettacoli aperti e concorso coreografico dove si daranno battaglia le crew più forti. L’Ugb ha il sostengo di Fondazione Marmo Onlus, patrocinio di Aics, Endas e Opes. (info https://www.ugbcontest.com).