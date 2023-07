Battaglia all’ultima freccia E’ il giorno della Disfida

Dopo una settimana di preparativi e di festeggiamenti, siamo giunti alla giornata clou, quella decisiva per la 51esima Disfida degli Arcieri di Terra e di Corte a Fivizzano. Stasera alle 21, dopo una domenica densa di eventi religiosi, folkloristici e storici nella piazza Maggiore di Fivizzano, i cinque quartieri che ne compongono il comprensorio – Terra, Verrucola, Fittadisio, Guardia e Montechiaro – si sfideranno con archi e frecce rigorosamente in legno a chi colpirà più volte il bersaglio a 30 metri di distanza, aggiudicandosi il “Palio della Disfida“ 2023. La giornata odierna , la seconda domenica di luglio che sotto il profilo religioso rappresenta da secoli quella in cui si festeggia la la Beata Vergine Maria dell’Adorazione, patrona della parrocchia e del vicariato di Fivizzano, avrà inizio con una messa alle 9. Poi autorità civili, religiose e abitanti con il corteo storico al gran completo si porteranno alla Porta di Sotto per accogliere Monsignor Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra. Sarà lui a benedire poco dopo lo spettacolo offerto in piazza Medicea dagli sbandieratori, il Palio della Disfida. Alle 11 nella messa concelebrata nel Santuario dell’Adorazione, presenti i sindaci di Casola Lunigiana e Fivizzano, l’amministrazione comunale farà dono del cero votivo alla Madonna dell’Adorazione. Alla funzione ci sarà una rappresentanza della Basilica della Madonna della Ghiara di Reggio Emilia, la cui figura e immagine da sempre è venerata dai fedeli della comunità di Fivizzano.

Quanto alla Disfida, nel contesto del mercato medievale nel centro del capoluogo, in piazza Garibaldi, alla "Porta di Sotto", avrà inizio il corteo storico: 500 figuranti in abiti rinascimentali con sbandieratori, musici e cavalli preceduti dal Capitano di Firenze con al seguito i priori e i popolani sfileranno fino a piazza Medicea. E’ qui che faranno l’ingresso i 25 arcieri, cinque per ogni quartiere che in ossequio a Torello da Turano – il lontano arciere che nel 1572 non fallendo un colpo conquistò il Palio per il rione della Verrucola – si sfideranno. A Fivizzano esiste una vera e propria Scuola di Tiro con l’Arco e alcuni degli allievi sono divenuti non solo campioni nazionali ma nel caso di Alessandro Gaudenti, campione mondiale nel 1994 a Parigi. Pertanto gli sfidanti sono tutti tiratori di grande livello. La proclamazione del quartiere vincitore avverrà alle 23.30: consegnato dal Magnifico Capitano il Palio agli arcieri vittoriosi, questi andranno ad appenderne il vessillo alla cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Marzocco. Lo scorso anno il Palio fu conquistato da Montechiaro.

Roberto Oligeri