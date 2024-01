Battaglia a colpi di rime al Malto pub

Dopo il successo del primo Poetry Blues Slam, il collettivo Zauberei lancia il secondo, importante appuntamento. L’iniziativa è stata presentata al Malto Pub in piazza Mercurio, locale dove il proprietario, Pietro Pucci, ha attrezzato uno spazio interno per accogliere eventi culturali. Erano presenti i componenti del collettivo: Maurizio Bonugli, Silvana Cannoni, Selenia Erye, Guglielmo Bertilorenzi e Fabrizio Ferrante. Il secondo appuntamento, in programma il 24 febbraio alle 17.30 al Malto Pub si chiama "2 Zauberei Fuori dal bozzo Poetry Blues Slam": fuori dal bozzo, con tutta la disubbidienza del caso, per sfuggire dalle fregature dell’apparenza. "A differenza di altre iniziative simili – ha spiegato Bonugli – il poetry slam non chiede anticipazione di poesie. Chi vorrà aderire, deve inviare la propria candidatura. In quanto al numero dei partecipanti, ovviamente è limitato non per scelta nostra ma si procede per ordine d’arrivo delle candidature. Ognuno avrà a disposizione 3 minuti per portare in scena la poesia al cospetto del pubblico. I giurati sono cinque e saranno sorteggiati tra il pubblico presente. Tra i partecipanti, uno sarà il vincitore finale". E stavolta, il vincitore della precedente edizione, Geremia Turchi di Firenze, sarà il "poeta sacrificale", ovvero colui che "rompe il ghiaccio", aprendo la performance che poi proseguirà a ritmo di "blues" . Come ha ricordato Silvana Cannoni, c’è una risposta a questo poetry slam perché tante persone ritrovano il gusto di condividere emozioni, messaggi e talvolta contenuti importanti da trasmettere all’altro. Come procedere? Fino all’8 febbraio 2024 è possibile inviare la propria candidatura: nome, cognome, numero di telefono, una foto e tre righe di biografia all’indirizzo [email protected] (info al 351 683 2262 Silvana). Saranno ammessi allo Slam non più di 12 partecipanti.

Angela Maria Fruzzetti