"Basta con gli abusi di potere". I supporter azzurri non ci stanno

La Curva Nord organizza un aperitivo contro l’abuso di potere. Si terrà sabato, alle 18.30 al bar Bristol di Marina, l’appuntamento "contro la repressione -riportano i tifosi -. A seguito della partita Carrarese, Sestri Levante dello scorso 23 ottobre, sono arrivate da parte della questura diverse chiamate ai tifosi presenti in curva nord. Un totale di otto persone tutte incensurate colpevoli di avere alzato, magari per 15 secondi, una bandiera con doppia asola riportante la scritta ‘tredici dicembre’ regolarmente fatta entrare nello stadio durante il pre-filtraggio dal personale di polizia. Tifosi che oggi rischiano una denuncia e un daspo".

Il 13 dicembre è l’acronimo di un insulto alla polizia. In alcuni casi viene scritto 1312, si tratta della stessa parola rappresentata utilizzando il numero delle lettere nell’alfabeto. A seguito di questo "i più fortunati sono stati contattati telefonicamente - prosegue la Curva Nord -, per altri gli agenti si sono direttamente recati a casa, per qualcuno, da anni maggiorenne, hanno contattato i genitori e per altri è stato fatto riferimento alla nonna, una persona anziana inconsapevole dell’accaduto. A seguito di questi avvenimenti, la Curva Nord Lauro Perini ha iniziato a mobilitarsi contro una repressione ingiustificata e divenuta ormai inaccettabile e per questo la scorsa domenica l’entrata allo stadio del tifo organizzato e di altri tifosi solidali, è stata posticipata di 20 minuti per protesta. Non si può accettare una cosa simile, a tutto c’è un limite e i ragazzi della nord sono pronti a combattere per la propria libertà di esistere e questa volta l’appello è rivolto all’intera città, tifosi e non".

Poi concludono gli ultras: "Invitiamo tutta la cittadinanza a un aperitivo accompagnato da un panino con la porchetta. Incontro all’insegna della lotta a qualsiasi abuso di potere, contro qualsiasi tipo di repressione. Perché oggi, per questa volta, tocca agli ultras, domani invece potrebbe accadere a qualcun altro, lontano da uno stadio, ad un qualsiasi cittadino, ad un amico o magari a un figlio. Saranno inoltre presenti delle scatole dove sarà possibile fare una donazione volontaria che andrà a sostenere le spese legali che saranno costretti ad affrontare i ragazzi citati. Auspichiamo la massima partecipazione, Carrara deve esserci".

Patrik Pucciarelli