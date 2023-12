Baruzzo chiede più corse di bus nei festivi

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo interviene sui disagi lamentati da molti cittadini sulla mancanza di autobus nei giorni festivi. "In questi giorni sono considerevolmente ridotte le corse di Autolinee Toscane sul territorio carrarese – scrive Baruzzo –. A nome di FdI chiediamo pubblicamente alla sindaca Serena Arrighi di farsi portavoce del disagio, e di chiedere ad AT di raddoppiare (quantomeno) le corse nei giorni festivi, consentendo così anche ai ceti sociali più deboli, che non hanno nelle loro disponibilità un veicolo proprio, di spostarsi con meno difficoltà da una parte all’altra del territorio comunale. Inoltre il potenziamento del trasporto pubblico potrebbe anche far diminuire l’utilizzo dei veicoli privati con un minor inquinamento ed un miglioramento della qualità dell’aria".