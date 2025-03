Bar ’Grotta 90’ cambia gestione. Saluto ai clienti

Passaggio di testimone questa mattina al bar "Grotta 90" di via Passo Volpe 110 ad Avenza, dove i titolari Ugo e Andreina (nella foto) lasciano il banco dopo 35 anni di attività per raggiunti limiti di età (rispettivamente 76 e 70 anni). Nel salutare, i proprietari ringraziano i clienti per l’affetto dimostrato. "Contro tutto e tutti, nel 1990 ci abbiamo provato e ci abbiamo creduto – dicono i due titolari che sono sempre stati affiancati da Manola, sorella di Ugo – e dopo 35 anni di onorato servizio il bar è diventato una famiglia allargata. E in questo locale abbiamo vissuto, riso, gioito e pianto". "Avete vinto la vostra scommessa e adesso la meritata pensione insieme ai vostri cari" aggiunge la figlia Serena con i nipoti Cristian e Diletta che sono cresciuti nel bar. Un pensiero va anche ai nuovi gestori, Giacomo e Lorenzo, affiancati dalle loro mamme, ai clienti che non ci sono più.