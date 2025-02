Bando periferie, Comune sotto esame. Visita ai cantieri del nucleo di controllo

di Daniele RosiCARRARAVisita istituzionale, ma anche visita operativa, quella fatta ieri a Carrara dal vicesegretario generale alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Villani. Una visita importante, dato che il vicesegretario di Fratelli d’Italia è responsabile per Palazzo Chigi del nucleo di controllo dello stato di avanzamento dei lavori del programma di recupero delle periferie. Ieri in Comune, Villani ha incontrato la sindaca Serena Arrighi insieme all’assessore Moreno Lorenzini e ai responsabili del bando periferie per un punto della situazione sullo stato dei cantieri.

All’incontro presenti per Fratelli d’Italia il deputato Alessandro Amorese e il consigliere comunale Massimiliano Manuel. Per il vicesegretario Villani l’occasione è stata utile per un sopralluogo alle aree dove sorgeranno i cantieri, facendo dunque un punto della situazione sullo stato di avanzamento dei progetti distribuiti tra Massa e Carrara. A Massa il sindaco Francesco Persiani ha ricevuto i complimenti da Villani per i progetti già conclusi. "Un sopralluogo in cui a Massa i vari progetti risultano ultimati - ha spiegato Manuel - mentre a Carrara desta preoccupazione la situazione globale, visto che la maggior parte dei progetti non è nemmeno iniziata e ci sono ancora delle criticità diffuse. Per la prima volta un Governo si interessa delle vicende della nostra città in merito a questo tema, facendoci visita e interessandosi per progetti fondamentali che possono contribuire a creare una città migliore".

L’incontro è stato suddiviso in due fasi: con un confronto a livello istituzionale avvenuto in Comune con la sindaca Serena Arrighi e l’assessore Moreno Lorenzini, e poi attraverso un sopralluogo diffuso e capillare tra Carrara, Avenza e Marina, in tutte le aree dove sono previsti i cantieri, a cui hanno partecipato per il Comune anche i tecnici Giuseppe Marrani e Massimo Germiniasi. Il sopralluogo a Carrara, in cui l’assessore Lorenzini ha aggiornato sulla situazione attuale, è avvenuto in particolare nel centro storico con la verifica di Palazzo Rosso e Palazzo Pisani, ad Avenza il sopralluogo si è spostato alla palazzina ex Cat e infine a Marina nell’area intorno via Savonarola. Al termine dell’incontro, il vicesegretario Marco Villani ha assicurato che sarà preparata una dettagliata relazione ad hoc a seguito del sopralluogo svolto, che dovrà servire da stimolo all’amministrazione per accellerare l’iter sui cantieri previsti dal bando delle periferie.