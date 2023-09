Bando per un anno di servizio civile all’Unione dei Comuni

Servizio civile all’Unione dei Comuni. L’ente cerca due giovani tra i 18 e i 28 anni per il progetto ‘Botteghe della salute. Inclusione digitale nei piccoli Comuni della Toscana’, promosso da Anci Toscana. I ragazzi saranno impiegati nella sede centrale di Fivizzano e nella sede distaccata di Aulla per un progetto che prevede 25 ore settimanali articolate su 5 giorni per 12 mesi.

Ai giovani sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. Può fare domanda chi alla data di presentazione abbia dai 18 ai 28 anni, sia cittadino italiano o comunitario e non comunitario ma regolarmente soggiornante in Italia. Non può fare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. Domande esclusivamente tramite piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone a https:domandaonline.serviziocivile.it, selezionando il progetto prescelto. Per fare la domanda è necessario essere in possesso di Spid. Il servizio civile può essere un’ottima prima esperienza lavorativa o un valido aiuto nei momenti difficili della vita. La possibilità di avere uno stipendio costante mensile per un anno, unito all’acquisizione di capacità organizzative e lavorative, è un ottimo attrattivo per giovani e giovanissimi. Si potranno ottenere competenze sul lato dell’organizzazione del lavoro, esperienza sul piano relazionale, nuove conoscenze. E’ un’occasione per comprendere quanto di utile per sé e per gli altri questo servizio possa dare, in più alla fine dell’anno viene rilasciato un attestato che fa punteggio ai concorsi. La scadenza del bando è il 28 settembre.