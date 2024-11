Bando per i parchi pubblici. Il Comune cerca nuovi gestori

Sono 17 i parchi per i quali il Comune di Massa vuole trovare un gestore che assicuri manutenzione, custodia, pulizia, adeguamento, e garantisca la fruibilità. Parchi dove, con i nuovi strumenti urbanistici, sarà possibile realizzare punti ristoro, chioschi, punti di consumo, porticati, servizi igienici e strutture per altre attività. L’amministrazione ha dunque avviato una manifestazione d’interesse per affidare il servizio di gestione per tre anni. I potenziali gestori dovranno svolgere servizio di custodia, pulizia, allestimento e manutenzione ordinaria dei parchi urbani, l’adeguamento di alcune strutture per l’utilizzo da parte delle persone diversamente abili, sollevando l’amministrazione dai relativi costi. E l’amministrazione riconoscerà agli affidatari la possibilità di svolgere una serie di attività, compresa quella commerciale e l’espletamento di iniziative all’interno delle aree verdi, utilizzando strutture già esistenti oppure installando strutture amovibili.

Il bando è aperto a qualsiasi operatore economico e i soggetti interessati dovranno presentare domanda compilando e inviando i moduli entro il 19 novembre: per posta raccomandata al Comune (Via Porta Fabbrica 1- 54100 Massa), per Posta Elettronica Certificata PEC ([email protected]), o direttamente all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì (ore 9/12, martedì e giovedì anche 15-17). Possono presentare domani anche associazioni, Comitati cittadini regolarmente costituiti, Pro loco di quartiere, Cooperative, Consorzi, associazioni di Protezione civile, operatori commerciali, organizzazioni di volontariato... L’obiettivo è una conduzione efficace dei parchi pubblici ma anche favorire forme di aggregazione sociale, volontariato e cittadinanza attiva.

I parchi che l’amministrazione comunale spera di poter dare in gestione sono quelli di Via San Vitale al Mirteto, Norma Cossetto, Via Pontestrada, 8 marzo, via Donne Partigiane, Via Mulazzo, Bondano, dei Limoni di Castagnetola, Case Lamaro, Mirti, Quercioli, Borgo del Ponte, Ortola, Valgimigli di Castagnara, San Carlo di via Belvedere e di via Zonder, Pariana.