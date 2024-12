Bando green per i terminalisti del porto

L’Autorità portuale ha pubblicato nell’ambito del programma Green Ports, un avviso per la selezione di proposte di intervento da parte di concessionari e terminalisti che operano nelle aree portuali per l’acquisto di nuovi mezzi di servizio elettrici o a idrogeno, o per l’elettrificazione dei mezzi esistenti. Un’operazione green per sostenere le aziende che guardano all’ambiente.

Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di una concessione valida o di altro titolo equivalente che operino all’interno delle aree portuali di competenza dell’Authority. Gli interventi devono includere l’acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno per la movimentazione di merci o rifiuti, le navette per il trasporto collettivo di persone all’interno dell’area portuale, la trasformazione di mezzi esistenti in elettrici o a idrogeno e prevedere la rottamazione dei mezzi sostituiti.

I contributi a fondo perduto possono coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili, con il limite di 300mila euro per impresa in tre anni e non possono essere cumulate con altre fonti di finanziamento comunitarie.

"L’iniziativa integra e completa il piano complessivo Green Ports di progetti infrastrutturali e di innovazione finalizzati alla sostenibilità ambientale – dice il commissario Federica Montaresi –, e all’efficientamento energetico che già da tempo la nostra Adsp ha intrapreso, anche grazie ai finanziamenti comunitari ricevuti".

Il termine per presentare le domande è tassativamente quello delle 12 del 31 gennaio, mentre le richieste di chiarimento possono essere inoltrate fino alle 12 del prossimo gennaio. Il bando sul sito dell’ente.